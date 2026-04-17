Stručnjaci o posljedicama uništavanja obale Vrbasa: Pričinjena nenadoknadiva šteta (Video)

Centar za životnu sredinu Banjaluka zatražio je danas krivičnu odgovornost zbog sječe stabala na obali Vrbasa i počinjenog ekocida.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Predstavnici Centra ukazali su na konferenciji za novinare, održanoj na obali Vrbasa pored posječenih stabala, da se nastavlja uništavanje obale i stabala koja su vijekovima bila simbol Banjaluke.

Igor Kalaba iz Centra za životnu sredinu rekao je da su se brojni građani uznemirili zbog uništavanja vegetacije na obalama Vrbasa.

"Došli smo ovdje da tražimo sistemsku odgovornost i, ako je ima, krivičnu odgovornost za nesavjesno vršenje službe jer smatramo da je definitivno do toga došlo", naveo je Kalaba.

On je istakao da je sječa stabala uz Vrbas samo epizoda u uništavanju korita i obala ove rijeke, podsjetivši da Centar više od godinu dana prati situaciju i podnio je krivičnu prijavu i više žalbi.

Kalaba je naveo da posječena stabla nisu bila korov, naglašavajući da ovo jeste političko pitanje, ali nije pitanje pozicije i opozicije, te ga ne treba iskorištavati u tu svrhu.

“Ovo je samo jedna epizoda u serijalu uništavanja korita Vrbasa, a pokrenuli smo više žalbi zbog toga. Smjene nisu ono što tražimo, već tražimo sistemsku i krivičnu odgovornost zbog svega do čega je došlo”, rekao je Igor Kalaba.

Vanredni profesor na Arhitektonsko–građevinsko-geodetskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci Igor Kuvač smatra da bi bilo dobro da se cijela akademska zajednica pozabavi ovom temom, ali na pravi način.

Rukovodilac Katedre za mikrobiologiju na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjaluci Svjetlana Lolić poručila je da ona nije protiv izgradnje šetališta pored Vrbasa, ali da se treba ispoštovati zakonska procedura.

"Stabla koja se nalaze uz obalu sprečavaju procese eroziju, a sve ove vrbe dnevno mogu upiti 300 do 500 litara vode. Svaka krošnja pravi sjenu, gdje se nakupljaju organizmi u vodu, tok vode se usporava, i životinje nalaze svoja skrovišta i svako uklanjane stabala predstavlja na nadoknadivu štetu", istakla je Lolićeva.

Lolićeva smatra da za sječu stabala mora da postoji odgovornost.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković rekao je da su stabla na obali Vrbasa u okviru uređenja rive posječena greškom i da će svi odgovorni biti sankcionisani.

Iz Gradske uprave Banjaluka saopšteno je danas da će novoimenovani stručni nadzor pratiti nastavak radova na obali Vrbasa na realizaciji projekta "Banjalučka riva" kojim je planirana sadnja 50 novih sadnica vrbe.

Iz Voda Srpske je saopšteno je da ova javna ustanova nije dala saglasnost za sječu stabala uz rijeku Vrbas u Banjaluci, te da je isključiva odgovornost za uništavanje biodiverziteta na tom području na Gradu i osobama koja su sjekla drveće.