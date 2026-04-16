Stanivuković o sječi drveća uz Vrbas: Došlo je do greške, utvrdićemo ko je odgovoran

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković poručio je da će biti utvrđena odgovornost zbog sječe stabala uz Vrbas i da će krivci biti sankcionisani.

Reagujući na fotografije koje su se pojavile na društvenim mrežama, Stanivuković je naveo da je i sam za slučaj saznao putem interneta, te da je odmah pokrenuto utvrđivanje svih okolnosti.

"Povodom prizora sa obala Vrbasa koji su se pojavili na društvenim mrežama, a koji nikoga ne mogu ostaviti ravnodušnim, želim da poručim da je napravljena greška koja je dovela do štete i da ćemo po tom pitanju reagovati", rekao je.

Kaže da je do sada uklonjeno oko dvadeset stabala, uključujući jednu vrbu, kao i nekoliko topola i dio šiblja.

"Bez obzira na to da li je u pitanju jedno ili više stabala, šteta je velika i nedopustiva. Svi koji su odgovorni snosiće posljedice", rekao je Stanivuković.

On je istakao da projekat uređenja rive podrazumijeva očuvanje zdravih stabala, te uklanjanje isključivo bolesnog drveća i šiblja, uz saglasnost nadležnih institucija, uključujući Vode Srpske.

"Projekat podrazumijeva i da svako zdravo drvo bude sačuvano, a da se uklanjaju isključivo bolesna stabla i šiblje. Iako je postojala saglasnost nadležnih institucija, u ovom slučaju Voda Srpske – za određene intervencije na zelenilu, mi smo pristup korigovali upravo s ciljem zaštite svakog zdravog stabla. Očigledno je da u praksi nije bilo dovoljno pažnje i brige, što je nedopustivo", kaže.

Dodao je da nijedan projekat, pa ni onaj koji će koristiti velikom broju građana, ne može biti opravdanje za ovakve propuste.

Gradonačelnik je naglasio da će, osim utvrđivanja odgovornosti, biti nastavljena realizacija projekta uređenja obale Vrbasa, te da je planirana i sadnja novih stabala.

"Važno je naglasiti da projekat uređenja šetališa predviđa i sadnju 50 novih stabala. Naš cilj nije manje drveća, već više zelenila i uređeniji prostor za sve građane", poručio je Stanivuković.

Podsjećamo, prethodnih dana veliku pažnju i bijest svih stanovnika Banjaluke izazvali su prizori sječe drveća uz obalu Vrbasa.