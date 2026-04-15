Na obali Vrbasa posječeno 25 vrba: Centar za životnu traži odgovore od Grada

Oštra reakcija Centra za životnu sredinu zbog sječe 25 stabala vrbe u Banjaluci.

Izvor: Centar za životnu sredinu/Tomas Damjanović/Screenshot

Građani Banjaluke ponovo su svjedoci uništavanja zelenila uz rijeku Vrbas. Kako upozoravaju iz Centra za životnu sredinu, uz samu obalu bespovratno je uklonjeno oko 25 stabala, uglavnom vrba, koje decenijama predstavljaju simbol grada i ključni dio ekosistema rijeke.

Iz Centra su uputili javno pitanje Gradskoj upravi Banjaluka, tražeći odgovore na to ko je i s kakvim pravom odobrio ovakav potez.

„Da li se stabla sijeku da bi im se korijenje zabetoniralo? Zašto se ubijaju zdrave vrbe, simbol našeg grada?! Da li će Gradska uprava nastaviti da ćuti i tretira Vrbas kao privatni projekat neostvarenih arhitekata upitnog poimanja prirode?“, navodi se u objavi koja je izazvala buru na društvenim mrežama.

Aktivisti upozoravaju da se prirodno i kulturno naslijeđe grada žrtvuje radi komercijalizacije. Prema njihovim riječima, autentični cvrkut ptica i žubor vode zamjenjuju se muzikom sa razglasa i kafe-štandovima.

„Šetnja betonom kraj kanalizacije nije približavanje rijeci“

U objavi se navodi i oštra kritika na račun projekta uređenja obale, za koji Centar tvrdi da ne donosi nikakvu korist građanima koji žele boravak u pravoj prirodi.

Pitanja bez odgovora: Centar zahtijeva na uvid svu dokumentaciju i dozvole za sječu.

Problem betonizacije: Ističu da se obala pretvara u betonsku stazu koja prolazi pored kanalizacionih ispusta.

Odgovornost institucija: Aktivisti tvrde da institucije, umjesto da štite zakon i Vrbas, vrše „pravno i fizičko nasilje“ nad rijekom.

„Ako institucije ne štite Vrbas ni građane, šta možemo očekivati od pojedinaca?“, pitaju iz Centra, pozivajući Banjalučane da se „probude“ i zaštite ono što je ostalo od prirodnih staništa u srcu grada.