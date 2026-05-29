Trampov novi hir podigao prašinu: Traži izradu nove novčanice sa svojim likom, evo šta kaže zakon

Administracija Donald Trampa je tražila izradu novčanice od 250 dolara sa Trampovim likom, što bi bio presedan u američkoj istoriji.

Zvaničnici administracije američkog predsjednika Donalda Trampa navodno su vršili pritisak na državnu instituciju zaduženu za štampanje novca kako bi osmislila novčanicu od 250 dolara sa Trampovim likom.

Prema pisanju Vašington Post-a, to bi predstavljalo prvi slučaj u više od 150 godina da se na američkoj valuti nađe osoba koja je i dalje živa.

Izvori tvrde da su još od prošle godine dvojica zvaničnika Ministarstva finansija - državni blagajnik Brendon Bič i njegov viši savjetnik Majk Braun, u više navrata kontaktirali zaposlene u Birou za graviranje i štampanje sa zahtjevom da pripreme prototipe nove novčanice.

Navodi se i da je čitava inicijativa izazvala zabrinutost, pošto američki savezni zakon trenutno dopušta da se na novčanicama nalaze isključivo preminule osobe. Jedan od zaposlenih u Birou izjavio je da je Bič tokom avgusta i septembra dostavio nekoliko predloga dizajna, među kojima i verziju sa likom Donalda Trampa u središtu novčanice od 250dolara, između potpisa predsjednika i ministra finansija Scota Besenta.