logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Trampov zlatni telefon raskrinkan čim je prikazan uživo: "Patriotski model" je zapravo prepakovani Kinez?

Trampov zlatni telefon raskrinkan čim je prikazan uživo: "Patriotski model" je zapravo prepakovani Kinez?

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
0

Iako je prvobitno reklamiran kao prvi telefon na svijetu koji je u potpunosti "Proizveden u SAD", finalna verzija T1 Phone modela krije malo drugačiju priču.

trampov smartfon nije made in usa Izvor: Youtube / NBC News

"Zlatni" pametni telefon koji nosi ime aktuelnog američkog predsjednika konačno je stigao, ali samo u ruke određenih američkih medija. Prvi put najavljen na proljeće 2024. godine, Trump T1 Phone stiže nakon promjene originalnog dizajna, tehničkih specifikacija i brojnih šala.

Međutim, odmah nakon lansiranja, američki mediji su otkrili da je glavno obećanje ovog projekta potpuno prekršeno.

Kompanija Trump Mobile prvobitno se na svom sajtu hvalila da će ovo biti prvi pametni telefon na svijetu koji je u potpunosti "Proizveden u SAD" (Made in the USA).

Taj natpis je u međuvremenu tiho uklonjen. Umjesto njega, na sajtu sada piše "dizajn ponosne Amerike", dok na samoj kutiji telefona stoji natpis "Ponosno sklopljeno u SAD" (Proudly Assembled in USA). Ova oznaka se obično koristi za uređaje čije komponente u potpunosti dolaze iz inostranstva, a u Americi se samo spajaju.

Inicijalne analize tvrde da je ovaj patriotski telefon zapravo samo "prepakovani" model HTC U24 Pro, koji je lansiran još na ljeto 2024. godine.

Kako se tvrdi, sličnosti između dva uređaja su brojne, a jedine stvarne razlike su zlatni poklopac kućišta i oblik ostrva kamere, što je vjerovatno jedini doprinos američkog "proizvođača". Naravno, uz softver u koji je fabrički ubačena aplikacija Trampove društvene mreže Truth Social.

Što se tiče samih karakteristika, one još uvijek nisu u potpunosti poznate, a ono što jeste je sljedeće:

  • Ekran: 6,78 inča AMOLED sa osvježavanjem od 120 Hz
  • Zadnja kamera: Trostruki sistem (50 MP + 8 MP + 50 MP)
  • Prednja kamera: 50 MP selfi kamera
  • Procesor: Nepoznati Snapdragon 
  • Baterija: Kapacitet od 5.000 mAh sa punjenjem od 30W
  • Memorija: Jedna konfiguracija sa 512 GB prostora za skladištenje
  • Dodaci: Fizički konektor za slušalice (3,5 mm)

Telefon se na američkom tržištu prodaje po cijeni od 499 dolara.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Donald Tramp smartfon

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS