Iako je prvobitno reklamiran kao prvi telefon na svijetu koji je u potpunosti "Proizveden u SAD", finalna verzija T1 Phone modela krije malo drugačiju priču.

Izvor: Youtube / NBC News

"Zlatni" pametni telefon koji nosi ime aktuelnog američkog predsjednika konačno je stigao, ali samo u ruke određenih američkih medija. Prvi put najavljen na proljeće 2024. godine, Trump T1 Phone stiže nakon promjene originalnog dizajna, tehničkih specifikacija i brojnih šala.

Međutim, odmah nakon lansiranja, američki mediji su otkrili da je glavno obećanje ovog projekta potpuno prekršeno.

Kompanija Trump Mobile prvobitno se na svom sajtu hvalila da će ovo biti prvi pametni telefon na svijetu koji je u potpunosti "Proizveden u SAD" (Made in the USA).

Taj natpis je u međuvremenu tiho uklonjen. Umjesto njega, na sajtu sada piše "dizajn ponosne Amerike", dok na samoj kutiji telefona stoji natpis "Ponosno sklopljeno u SAD" (Proudly Assembled in USA). Ova oznaka se obično koristi za uređaje čije komponente u potpunosti dolaze iz inostranstva, a u Americi se samo spajaju.

Vidi opis Trampov zlatni telefon raskrinkan čim je prikazan uživo: "Patriotski model" je zapravo prepakovani Kinez? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / NBC News Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Youtube / NBC News Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Trump Mobile Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Trump Mobile Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Trump Mobile Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: The Verge Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Trump Mobile Br. slika: 7 7 / 7

Inicijalne analize tvrde da je ovaj patriotski telefon zapravo samo "prepakovani" model HTC U24 Pro, koji je lansiran još na ljeto 2024. godine.

Kako se tvrdi, sličnosti između dva uređaja su brojne, a jedine stvarne razlike su zlatni poklopac kućišta i oblik ostrva kamere, što je vjerovatno jedini doprinos američkog "proizvođača". Naravno, uz softver u koji je fabrički ubačena aplikacija Trampove društvene mreže Truth Social.

Što se tiče samih karakteristika, one još uvijek nisu u potpunosti poznate, a ono što jeste je sljedeće:

Ekran: 6,78 inča AMOLED sa osvježavanjem od 120 Hz

sa osvježavanjem od Zadnja kamera: Trostruki sistem (50 MP + 8 MP + 50 MP)

Prednja kamera: 50 MP selfi kamera

Procesor: Nepoznati Snapdragon

Baterija: Kapacitet od 5.000 mAh sa punjenjem od 30W

Memorija: Jedna konfiguracija sa 512 GB prostora za skladištenje

Dodaci: Fizički konektor za slušalice (3,5 mm)

Telefon se na američkom tržištu prodaje po cijeni od 499 dolara.