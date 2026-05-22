Rusi predstavili telefon bez Androida: Nema ni Google servise, ali ima posebne mehaničke prekidače

Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
Najveći adut AQfone NS D21 telefona su mehanički prekidači na kućištu koji fizički isključuju kamere, mikrofone i sve bežične mreže.

Rusi predstavili AQfone NS D21 telefon bez Androida Izvor: Aquarius

Ruska kompanija Aquarius predstavila je svoj novi pametni telefon AQfone NS D21, koji opisuje kao idealan biznis uređaj sa 5G podrškom. Primarna namjena ovog modela jasno se vidi po izboru operativnih sistema, jer je klasični Android potpuno uklonjen.

Umjesto njega, kupci mogu da biraju između tri platforme - Aurora (sistem zasnovan na Sailfish OS), RED OS M (verzija AOSP-a bez Google servisa) i AQOS (sopstveni sistem kompanije zasnovan na Linux jezgru).

Glavni hardverski adut ovog telefona su mehanički prekidači za privatnost.

Izvor: Aquarius

Prvi prekidač fizički isključuje kamere i mikrofone, dok drugi jednim potezom gasi sve bežične mreže, što onemogućava, kako se tvrdi, bilo kakvo tajno praćenje ili prisluškivanje uređaja.

AQfone NS D21 pokreće Unisoc T820, čipset niže srednje klase, koji na AnTuTu testu ostvaruje oko 730 hiljada poena. Korisnicima će biti dostupne konfiguracije od 8/256 GB i 12/512 GB. Ekran donosi AMOLED panel dijagonale 6,67 inča, rezolucije 2.400×1.080 piksela, dok brzina osvežavanja u zvaničnim specifikacijama nije imenovana.

Ispod haube se krije standardna baterija kapaciteta 5.000 mAh, sa podrškom za brzo punjenje do 33 W. Glavna kamera je optički stabilizovana i na raspolaganje stavlja senzor rezolucije 50 megapiksela i veličine 1/1.57").

Kućište telefona ima metalni ram koji povećava izdržljivost, a sam uređaj posjeduje i IP68 sertifikat otpornosti na vodu i prašinu. Među ostalim funkcijama izdvajaju se brzi USB 3.1 port sa opcijom povezivanja na eksterne monitore, što omogućava da se telefon koristi kao mini-računar. Tu su i skener otiska prsta i podrška za NFC.

Cijena za AQfone NS D21 još uvijek nije objavljena. Ipak, malo je vjerovatno da će se ovaj pametni telefon ikada naći u slobodnoj prodaji, pošto kompanija Aquarius svoje uređaje pozicionira isključivo za biznis korisnike i javni sektor.

