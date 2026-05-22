Stigao je Xiaomi 17 Max: Monstruozna baterija, moćne performanse i Leica kamere

Baterija od čak 8.000 mAh, 6,9-inčni OLED ekran, Snapdragon 8 Elite Gen 5 i sistem moćnih Leica kamera.

Izvor: Xiaomi

Xiaomi je održao veliku premijeru u Kini i lansirao novi flagship telefon Xiaomi 17 Max.

Uređaj donosi ubedljivo najveću bateriju u istoriji premijum modela ovog brenda - od nevjerovatnih 8.000 mAh. Ona koristi naprednu Jinshajiang tehnologiju sa 16% silicijuma, što omogućava ogroman kapacitet bez drastičnog narušavanja debljine kućišta, koje iznosi svega 8,15 mm.

Uprkos masivnom kapacitetu, na raspolaganju je izuzetno brzo punjenje zahvaljujući snazi podržanoj snazi od 100 W putem kabla, odnosno 50 W pomoću bežičnog punjača. Ugrađeni čipovi Surge P3 i Surge G2 dodatno optimizuju efikasnost i kontrolišu temperaturu tokom rada.

Prednjom stranom dominira ogroman ravni OLED ekran od 6,9 inča sa okvirima od samo 1,28 milimetara.

Zahvaljujući novoj SuperPixel tehnologiji, ekran donosi oštru 2K rezoluciju uz smanjenu potrošnju energije. Panel podržava osvježavanje od 1 do 120Hz, dostiže osvjetljenje do 3.500 nita i zaštićen je staklom za koje se tvrdi da je čak 20 puta otpornije na padove.

Ispod haube nalazi se Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 čipset, uparen sa brzim LPDDR5X RAM-om i UFS 4.1 internom memorijom. Za stabilan rad bez pregrevanja zadužena je masivna parna komora površine 5.500 mm².

Ljubitelje fotografije sačekaće trostruki sistem kamera koji potpisuje Leica.

Glavna kamera je rezolucije 200 MP, sa ultra-transparentnim premazom. Ostatak sistema čine ultraširokougaona kamera od 50 MP i periskopska telefoto kamera od 50 MP sa 3x optičkim zumom i makro režimom za fotografisanje sa udaljenosti od 15 centimetara.

Uređaj je opremljen i najvišim IP69 standardom otpornosti na vodu i prašinu, ultrazvučnim skenerom otiska prsta ispod ekrana, stereo zvučnicima i podrškom za Wi-Fi 7.

Kada je u pitanju cijena, početna verzija (12 GB / 256 GB) u Kini košta oko 545 evra, dok najskuplja (16 GB / 512 GB) iznosi oko 673 evra.