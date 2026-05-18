Retro IT tržište u ekspanziji: Zašto kolekcionari za prvu generaciju iPhonea plaćaju stotine hiljada dolara?

Tehnološka nostalgija zvanično je postala ozbiljan biznis.

Izvor: Mehaniq / Shutterstock.com

Ta stara, zaboravljena kutija koju godinama premještate po kući možda krije ozbiljan novac, a da toga niste ni svjesni. Dok većina ljudi stare mobilne telefone smatra običnim elektronskim otpadom, kolekcionari širom svijeta spremni su da za određene modele plate čitavo bogatstvo.

Apsolutna zvijezda ovog novog, potpuno neverovatnog retro tržišta jeste prva generacija Apple iPhone telefona iz 2007. godine.

Apsolutni rekord drži fabrički zapakovan iPhone od 4GB koji je na jednoj aukciji prodat za vrtoglavih 190.372 dolara. Razlog za ovako ekstremno visoku cijenu leži u tome što se ova specifična verzija prodavala veoma kratko. Kupci su tada radije birali model od 8GB zbog više memorije, pa je Apple brzo povukao slabiji model iz prodaje i tako ga pretvorio u najrjeđi primjerak na svijetu.

Da ovo nije bio samo izolovan slučaj potvrđuju i druge visoke cifre sa svjetskih aukcija.

Još jedan primjerak istog modela, i to u originalnoj kutiji sa sačuvanim računom iz Apple prodavnice, dostigao je vrijednost od 133.435 dolara. Nešto kasnije, još jedan identičan telefon promijenio je vlasnika za 130.027 dolara.

Modeli sa 8GB memorije takođe dostižu ozbiljne sume, iako se znatno lakše nalaze na tržištu.

Jedan takav zapakovani telefon prodat je za preko 63.000 dolara, dok je na čuvenoj platformi RR Auction drugi primerak dostigao cenu od skoro 55.000 dolara.

Ipak, retro tržište je prilično promenljivo i cijene umeju naglo da osciliraju. Vremenom su pojedini zapakovani modeli od 8GB prodavani za oko 20.000 dolara, dok su na kasnijim aukcijama jedva prebacili cifru od 10.000 dolara.

Glavni faktor koji diktira cijenu zapravo nije sama marka telefona, već njegovo stanje i prateća oprema. Najviše novca donose uređaji koji nikada nisu otvarani, imaju netaknutu fabričku foliju, originalnu kutiju i bilo kakav dokaz o porijeklu. Ako je telefon izgreban, korišćen ili mu fale punjač i slušalice, vrijednost mu drastično pada.

Pored kompanije Apple, kolekcionari ozbiljno love i druge legendarne brendove iz prošlosti.

Čuvena Motorola DynaTAC 8000X danas ima status ikone osamdesetih jer je to prvi pravi prenosivi mobilni telefon na svijetu. Upravo sa tom masivnom "ciglom" počela je era moderne komunikacije koju danas poznajemo.

Među modelima koji uvek privuku pažnju kupaca izdvajaju se Motorola MicroTAC, kultna Motorola Razr V3, kao i neuništiva Nokia 3310 i luksuzna Nokia 8800.

Kolekcionarima su podjednako zanimljivi i stari BlackBerry modeli, a naročito rijetka verzija Porsche Design P'9981. Ipak, istorijski rekordi i dalje pripadaju isključivo prvoj generaciji iPhone uređaja.

Zato, prije nego što riješite da raščistite kuću i bacite staru tehnologiju, dobro provjerite šta tačno imate u rukama. Ako uz telefon pronađete uputstvo, punjač ili njegovu originalnu kutiju, cijena može da skoči i nekoliko puta. Možda se ispostavi da taj zaboravljeni gedžet nije samo nostalgija, već ozbiljan kolekcionarski ulov koji možete dobro da unovčite.