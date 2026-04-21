Sporo punjenje telefona? Evo zašto je kabl, a ne adapter, vaš najveći neprijatelj

Sporo punjenje i pregrevanje telefona često nisu problem sa adapterom, već sa lošim kablom koji može ozbiljno oštetiti uređaj.

Izvor: Shutterstock

Većina ljudi krivi adapter kada se telefon sporo puni, ali pravi krivac je često kabl. Loš kabl može ne samo da uspori punjenje, već i da ozbiljno ošteti vaš uređaj. Zato, ako se i vaš telefon puni satima ili je priključak vreo na dodir, vrijeme je da hitno reagujete.

Problem često nastaje zbog neadekvatnih materijala. Jeftini kablovi koriste tanke provodnike koji pružaju veliki otpor. Zbog toga do baterije stiže manje energije nego što bi trebalo. Telefon se puni sporije, ali se istovremeno više grije i brže troši iznutra.

Kvalitetan kabl je primjetno deblji i čvršći, jer u sebi ima više bakarnih žica. Kod jeftinih modela to nije slučaj. Oni djeluju lagano i savitljivo, ali se iznutra brzo oštete. Kada dođe do pucanja provodnika, rizik od kratkog spoja naglo raste.

Izvor: Shutterstock

Ako kabl djeluje previše mekano ili "šuplje" pod prstima, to je jasan znak za oprez. Obratite pažnju i na krajeve kabla. Loše urađeni spojevi su čest uzrok problema, jer tu najčešće dolazi do pucanja unutrašnjih niti.

Pogledajte i sam konektor koji ulazi u telefon. Ako primijetite promjenu boje ili tragove topljenja, to znači da dolazi do varničenja. Takav kabl više nije bezbedan za korišćenje.

Isto važi ako osjetite miris paljevine ili primijetite da se telefon neuobičajeno grije tokom punjenja. U tom slučaju kabl odmah izbacite iz upotrebe. Dugotrajno pregrijavanje može da ošteti bateriju, pa čak i da dovede do njenog naduvavanja.

Ne zaboravite ni na ulaz za punjenje. Prašina i dlačice iz džepa često prave problem sa kontaktom. Dovoljno je da ga povremeno očistite drvenom čačkalicom i izbjeći ćete nepotrebne kvarove.

Na kraju, pravilo je jednostavno. Kabl nije nešto na čemu treba štedjeti. Ako koristite kvalitetnu opremu i povremeno provjerite stanje, telefon će godinama raditi normalno i bez rizika.

Izvor: Telegraf