Bežični HDMI kabl: Prenos slike do 40 m razdaljine - bez drajvera i aplikacija

Novi Belkin adapter omogućava bežični prenos slike u 1080p rezoluciji bez Wi-Fi veze, uz podršku za više uređaja istovremeno.

Izvor: Belkin

Belkin je najavio adapter koji svaki monitor ili televizor pretvara u bežični ekran, bez potrebe za Wi-Fi vezom. Uređaj pod nazivom ConnectAir Wireless HDMI Display Adapter sastoji se od predajnika sa USB Type-C interfejsom, koji se povezuje sa računarom, laptopom, tabletom ili pametnim telefonom, kao i HDMI prijemnika namijenjenog ekranu.

Uređaj ne zahtijeva instalaciju drajvera niti korišćenje kompatibilnih aplikacija. Prema navodima proizvođača, adapter obezbjeđuje bežičnu vezu dometa do 40 metara, što ga čini pogodnim za različite scenarije upotrebe, poput hotelskih soba ili udaljenih prezentacija u konferencijskim salama.

Izvor: Belkin

Adapter će biti dostupan u "odabranim regionima" tokom prvog tromjesečja ove godine, po maloprodajnoj cijeni od 150 dolara.

Ovo rješenje nije toliko praktično kao Apple AirPlay ili Google Cast, ali nije ograničeno samo na uređaje koji podržavaju te protokole za prenos podataka. Sve što je potrebno jeste da izvorni uređaj šalje video signal putem USB Type-C porta, dok povezani ekran mora da ima HDMI ulaz. Na taj način omogućen je bežični striming do 1080p rezolucije i do 60 kadrova u sekundi. Dovoljno je da se HDMI prijemnik poveže na USB Type-A port radi napajanja.

Predajnik i prijemnik rade na frekvenciji od 5 GHz i mogu da prenose signal kroz zidove, iako domet i stabilnost veze mogu da variraju u zavisnosti od debljine i materijala prepreka.

Na jedan prijemnik moguće je povezati do osam predajnika i po potrebi se prebacivati između njih, što dodatno olakšava korišćenje uređaja.