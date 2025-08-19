GPMI je kinesko čudo od kabla: Novi standard stiže uskoro i obećava nestvarne performanse

Jedan GPMI kabl u isto vrijeme može da napaja gejming laptop, šalje 8K signal i služi za povezivanje na internet.

Izvor: HKEPC

Na tržištu koje trenutno drže HDMI, DisplayPort i USB-C kablovi, pojavio se novi igrač - GPMI (General Purpose Media Interface). Ovaj standard razvila je kineska SUCA alijansa (Shenzhen 8K UHD Video Industry Cooperation Alliance), koja okuplja više od 50 kineskih kompanija, među kojima su velikani kao što su Huawei, TCL, Hisense i ZTE.

GPMI je zvanično predstavljen početkom 2025, iako je razvoj započet još 2019. godine.

Jedan kabl za sve

GPMI kombinuje prenos slike, podataka, interneta i napajanja. To znači da jedan kabl može da obezbijedi 8K video signal, napaja laptop i istovremeno služi kao mrežni kabl. Kinesko udruženje tvrdi da je ovo korak ka pojednostavljenju svakodnevnog korišćenja elektronike - od televizora i monitora, preko automobila, pa sve do pametnih kuća.

Novi standard dolazi u dva oblika:

GPMI Type-C: kompatibilan sa postojećim USB-C portovima, protok do 96 Gb/s i snaga do 240 W

GPMI Type-B: potpuno novi port iz Kine, sa protokom do 192 Gb/s i napajanjem do 480 W. To omogućava, recimo, da se gejming laptop puni i istovremeno šalje 8K signal.

Za sada nije moguće napajati desktop sa NVIDIA GeForce RTX 5090 grafikom, ali gaming laptopi su izvodljivi. Poređenja radi, USB4 nudi 40 Gb/s i snagu do 240 W.

Po čemu je GPMI poseban?

Standard podržava dvosmjerni multi-streaming, što znači da može istovremeno da šalje i prima podatke. Tako se omogućava rad sa više ekrana bez gomile kablova, ali i smanjuje ukupan broj potrebnih priključaka u kućama.

Kineski proizvođači planiraju da GPMI uvedu u televizore već 2026. godine. Nakon toga, na red dolaze monitori, automobili i industrijska oprema. Najveći izazov biće globalno prihvatanje, naročito u zemljama gdje su HDMI i USB-C duboko ukorijenjeni. Problem mogu da predstavljaju i potencijalne naknade za licenciranje, kao i činjenica da GPMI Type-B nije kompatibilan sa postojećim portovima.

U kineskim medijima GPMI je dočekan sa velikim oduševljenjem. Ostaje, međutim, pitanje - da li će ovaj standard uspjeti da potisne HDMI i DisplayPort širom svijeta? Za Kinu dileme nema.