Džaba vam skup televizor ako pravite ovu grešku: Jedan kabl može drastično da popravi iskustvo

Bežična mreža često nije stabilna za 4K sadržaj, pa direktna Ethernet veza sa ruterom može značajno poboljšati kvalitet striminga.

Čak i najskuplji televizori mogu imati problem sa 4K strimingom ako se oslanjaju isključivo na Wi-Fi. Iako su moderni ruteri sve moćniji, zidovi, udaljenost i drugi uređaji često narušavaju signal. Rezultat su pad rezolucije i iritantno učitavanje baš usred filma ili serije. Rješenje koje stručnjaci sve češće preporučuju je jednostavno: Ethernet kabl.

Bežična mreža je praktična, ali njen najveći problem je nepredvidivost. Kada kvalitet signala oslabi, striming servisi automatski smanjuju kvalitet slike. To znači pikselizaciju, lošiji zvuk i prekide u reprodukciji. Direktno povezivanje televizora sa ruterom putem Ethernet kabla eliminiše većinu tih smetnji i omogućava stabilan protok podataka.

Žična veza je posebno važna za 4K sadržaj. Filmovi i serije u visokoj rezoluciji zahtijevaju konstantan i stabilan protok podataka, a Wi-Fi to ne može uvijek da obezbijedi. Ethernet kabl pruža stabilniju vezu, bez oscilacija koje nastaju kada signal prolazi kroz zidove ili kada je mreža opterećena drugim uređajima.

Prije kupovine kabla, ipak treba provjeriti jednu važnu stvar. Neki televizori imaju Ethernet port ograničen na brzinu od 100 Mbps. U većini slučajeva to je i dalje dovoljno za striming, ali može predstavljati usko grlo u zahtjevnijim scenarijima.

Ukoliko vaš televizor nema mrežni port ili je on spor, rješenje može biti eksterni uređaj. Set-top box poput Apple TV 4K ili kvalitetan USB-to-Ethernet adapter često nudi bržu i stabilniju mrežnu vezu. Time se praktično zaobilazi ograničenje samog televizora.

Za dugoročnu instalaciju preporučuje se korišćenje Cat 6 Ethernet kablova. Oni podržavaju brzine do 10 Gbps i pružaju veliku rezervu za buduće nadogradnje kućne mreže.

Mnogi korisnici izbjegavaju kablove jer narušavaju estetiku dnevne sobe, ali postoje jednostavna rješenja. Kablove je najbolje provući uz ivice zidova ili ispod tepiha, uz korišćenje zaštitnih maski koje sprečavaju oštećenja i saplitanje.

Ipak, stručnjaci savjetuju da kablove ne ugrađujete direktno u zid. Takvo rješenje izgleda uredno, ali može postati problem kada je kabl potrebno zamijeniti ili unaprijediti. Pristupačna instalacija često je dugoročno praktičniji izbor.

