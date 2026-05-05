iPhone 17 serija ima ozbiljan bag: Telefon "umire" kad se isprazni, a kabl ne pomaže

Vlasnici najnovijih iPhone telefona suočavaju se sa iritantnim problemom koji se pojavljuje u najgorem trenutku - kada se baterija potpuno isprazni. U tim trenucima, uređaj odbija da pokrene punjenje preko USB-C kabla.

Iskustva koje su preneli poznati tech portali 9to5Mac i MacRumors potvrđuju da problem nije izolovan. Korisnici šitom interneta javljaju da nakon što se telefon ugasi zbog prazne baterije, ekran ostaje crn čak, uređaj nije moguće napuniti ni uključiti.

Na ekranu se uopšte ne pojavljuje prepoznatljiva crvena ikonica baterije koja signalizira da je punjenje u toku. Ono što dodatno brine jeste činjenica da problem pogađa čitavu seriju - od osnovnog iPhone 17 modela, preko prestižnog 17 Pro Max, pa sve do novog iPhone Air.

Novinar Bendžamin Majo sa portala 9to5Mac opisao je svoje iskustvo sa iPhone Air modelom koji nije davao znake života minutima nakon povezivanja na kabl. Slično se desilo i Džou Rosinjolu sa MacRumors-a, čiji je iPhone 17 Pro Max "oživio" tek nakon posebnog tretmana.

Samo jedno rješenje koje provereno radi.

Korisnici su otkrili da se "blokada" punjenja može zaobići upotrebom bežičnog punjača. Postavljanje "mrtvog" telefona na MagSafe ili bilo koji Qi bežični punjač pokreće proces, ali je potrebno sačekati između 10 i 15 minuta pre nego što se uređaj konačno upali.

Najgore od svega je što najnovija ažuriranja sistema, iOS 26.4.1 i 26.4.2, očigledno nisu riješila ovaj bag.

Apple se još uvijek nije zvanično oglasio, pa vlasnicima ostaje da se nadaju da je u pitanju softverska greška, a ne hardverski propust na novim USB-C portovima.

Do tada, savjet za sve vlasnike novih iPhone modela je jednostavan - ne dozvolite da vam se baterija isprazni do kraja, ili se pobrinite da uvijek imate bežični punjač pri ruci.