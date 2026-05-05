logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

iPhone 17 serija ima ozbiljan bag: Telefon "umire" kad se isprazni, a kabl ne pomaže

iPhone 17 serija ima ozbiljan bag: Telefon "umire" kad se isprazni, a kabl ne pomaže

Autor D.V. Izvor mondo.rs
0

Apple se još uvijek nije oglašavao o problemu, ali vlasnici su pronašli privremeno rješenje.

iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max i Air neće da se puni - ovo je rješenje Izvor: Dontree_M / Shutterstock.com

Vlasnici najnovijih iPhone telefona suočavaju se sa iritantnim problemom koji se pojavljuje u najgorem trenutku - kada se baterija potpuno isprazni. U tim trenucima, uređaj odbija da pokrene punjenje preko USB-C kabla.

Iskustva koje su preneli poznati tech portali 9to5Mac i MacRumors potvrđuju da problem nije izolovan. Korisnici šitom interneta javljaju da nakon što se telefon ugasi zbog prazne baterije, ekran ostaje crn čak, uređaj nije moguće napuniti ni uključiti.

Na ekranu se uopšte ne pojavljuje prepoznatljiva crvena ikonica baterije koja signalizira da je punjenje u toku. Ono što dodatno brine jeste činjenica da problem pogađa čitavu seriju - od osnovnog iPhone 17 modela, preko prestižnog 17 Pro Max, pa sve do novog iPhone Air.

Novinar Bendžamin Majo sa portala 9to5Mac opisao je svoje iskustvo sa iPhone Air modelom koji nije davao znake života minutima nakon povezivanja na kabl. Slično se desilo i Džou Rosinjolu sa MacRumors-a, čiji je iPhone 17 Pro Max "oživio" tek nakon posebnog tretmana.

Samo jedno rješenje koje provereno radi.

Korisnici su otkrili da se "blokada" punjenja može zaobići upotrebom bežičnog punjača. Postavljanje "mrtvog" telefona na MagSafe ili bilo koji Qi bežični punjač pokreće proces, ali je potrebno sačekati između 10 i 15 minuta pre nego što se uređaj konačno upali.

Najgore od svega je što najnovija ažuriranja sistema, iOS 26.4.1 i 26.4.2, očigledno nisu riješila ovaj bag.

Apple se još uvijek nije zvanično oglasio, pa vlasnicima ostaje da se nadaju da je u pitanju softverska greška, a ne hardverski propust na novim USB-C portovima.

Do tada, savjet za sve vlasnike novih iPhone modela je jednostavan - ne dozvolite da vam se baterija isprazni do kraja, ili se pobrinite da uvijek imate bežični punjač pri ruci.

Možda će vas zanimati

Tagovi

iPhone 17 Apple mobilni telefoni

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS