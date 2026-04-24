Procurili najskuplji iPhone modeli: Ultra je pravo iznenađenje, ali ima jedan čudan nedostatak

Autor D.V. Izvor Smartlife
Dobili smo prvi pogled na iPhone 18 Pro Max i savitljivi iPhone Ultra.

iPhone 18 Ultra i Pro makete otkrivaju detalje o novim telefonima Izvor: X / @VadimYuryev

Stigli su prvi opipljivi dokazi o tome šta Apple sprema za septembar. Procurile su makete koje otkrivaju dizajn iPhone 18 Pro, Pro Max i potpuno novog iPhone Ultra modela - prvog Apple telefona na preklop.

Ove makete su napravljene prema zvaničnim CAD renderima prosleđenim proizvođačima maski, što znači da vjerno prenose dimenzije i detalje.

Najveće iznenađenje je iPhone Ultra. Iako će vjerovatno biti najskuplji model u istoriji brenda, maketa pokazuje da nema MagSafe magnete. Da li Apple žrtvuje bežično punjenje zbog mehanizma šarke ili je magnete nemoguće uklopiti u tanko kućište, ostaje misterija.

Još čudnije? Ultra ima samo dvije kamere. Za telefon koji cilja na apsolutni vrh tržišta, ovo je potez koji niko nije očekivao.

Kada se iPhone Ultra otvori, dobija se ekran čija je širina skoro identična dužini Pro Max-a, uz dodatan vertikalni prostor. Sa visinom od svega 111,5 mm, ovaj uređaj će u zaklopljenom stanju biti znatno kompaktniji nego što se mislilo, ali sa ekranom koji po veličini ozbiljno prijeti iPad mini tabletu.

S druge strane, iPhone 18 Pro Max nastavlja utabanom stazom. Dizajn ostaje sličan, ali "grba" kamere postaje masivna - ukupna debljina uređaja na mestu objektiva skače na 13,77 mm (sa prošlogodišnjih 12,92 mm). Apple očigledno ubacuje ogromne senzore koji zahtijevaju svaki milimetar prostora.

Podsjećamo, ova tri modela stižu u septembru. Ako čekate regularni iPhone 18 ili iPhone Air 2, moraćete da se strpite do proljeća 2026. godine.

Možda će vas zanimati

