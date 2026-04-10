"Starinski" telefon kao spas od društvenih mreža: Novi trend u vaspitanju djece bez ekrana

Umjesto pametnih telefona, sve više roditelja djeci kupuje "Tin Can", moderni fiksni telefon bez aplikacija. Uz retro dizajn i roditeljsku kontrolu, on djecu uči pravim, bezbjednim razgovorima.

Jedna od najčešćih tema među roditeljima danas je šta učiniti s djecom i mobilnim telefonima. Sve češće se čuju priče o porodicama koje su odlučile da idu "starinskim putem" i umjesto pametnih telefona ili pametnih satova djeci nabave, kućni telefon.

Upravo na tom trendu zasniva se i koncept američke kompanije Tin Can, koja nudi uređaj osmišljen isključivo za djecu. Riječ je o telefonu koji je jednostavan za korišćenje, relativno pristupačan i lišen svega onoga što roditelji smatraju problematičnim.

Na njemu nema aplikacija, društvenih mreža niti stalnih onlajn distrakcija. Ipak, nije riječ o običnom fiksnom telefonu: uređaj se povezuje putem interneta, a roditelji ga kontrolišu preko mobilne aplikacije. Mogu da odobre kontakte, ograniče vreme korišćenja i postave tzv. "tihe sate" kada telefon ne zvoni. Dizajnom Tin Can priziva nostalgiju - spiralni kabl, pastelne boje i starinski zvuk zvona podsjećaju na osamdesete i devedesete.

Međutim, ključna prednost krije se upravo u njegovoj jednostavnosti. Djeca, koja su odrasla uz TikTok, Snapchat, YouTube i stalno skrolovanje, ovde su primorana da ostanu na jednom mjestu i razgovaraju.

Postavljanje uređaja traje svega nekoliko minuta: dovoljno je naručiti telefon, preuzeti aplikaciju i skenirati QR kod. Osnovni model košta oko 75 dolara i omogućava besplatne pozive unutar Tin Can mreže. Za pozive ka spoljnim brojevima – poput bake, picerije ili učitelja - potrebno je aktivirati dodatni paket od oko 10 dolara mjesečno.

Posebno se ističu roditeljske kontrole. Samo unapred odobreni brojevi mogu da pozovu uređaj, čime se eliminišu neželjeni pozivi i spam. Roditelji takođe mogu da prate istoriju poziva i precizno upravljaju time kada i kako djeca koriste telefon.

U praksi, uređaj se pokazao kao zanimljiv alat za razvoj socijalnih vještina. Djeca uče kako da se jave, ostave poruku, pristojno završe razgovor, pa čak i kako da drže slušalicu između ramena i uha dok nešto zapisuju.

Za mlađe korisnike, poput djece od četiri ili pet godina, korišćenje ide sporije, ali su djeca od sedam do devet godina posebno oduševljena.

Na primjer, sedmogodišnja djevojčica sama zove dedu kako bi mu poželjela laku noć ili ga pozdravila prije škole. Uz to, počinje da pamti brojeve i razvija osećaj samostalnosti u komunikaciji. Tin Can zasad funkcioniše samo u SAD-u i Kanadi i zavisi od Wi-Fi veze i struje.

Uprkos tim ograničenjima, mnogi roditelji ga smatraju idealnim prelaznim rješenjem prije kupovine pametnog telefona. Iako ne može da zamijeni mobilni telefon, Tin Can nudi nešto što moderni uređaji često zanemaruju, fokusiran razgovor bez ometanja.

