Ultimatum društvenim mrežama: Do kraja aprila moraju da objasne kako štite djecu na internetu

Regulatori Ofcom i Information Commissioner's Office zatražili su od platformi poput TikToka, Instagrama, YouTubea i Facebooka da do kraja aprila detaljno predstave mjere za provjeru uzrasta i zaštitu djece.

Britanski regulatori upozorili su velike tehnološke kompanije da moraju hitno da pojačaju zaštitu djece na internetu i dali su im rok do kraja aprila da detaljno objasne koje mjere preduzimaju.

Ova inicijativa dolazi nakon što su poslanici u Donjem domu odbacili prijedlog o potpunoj zabrani društvenih mreža za mlađe od 16 godina.

Regulatori traže hitne promjene

Regulator za komunikacije Ofcom i britanski povjerenik za zaštitu podataka Information Commissioner's Office poslali su dopise najvećim digitalnim platformama tražeći jače mehanizme zaštite maloljetnih korisnika.

Od platformi poput Facebook, Instagram, Roblox, Snapchat, TikTok i YouTube zatraženo je da do kraja aprila objasne na koji način proveravaju starost korisnika i kako sprečavaju vrbovanje dece na internetu.

Platforme takođe moraju da objasne kako se bore protiv štetnog uticaja algoritama i na koji način uvode izmjene na svojim servisima. Ofcom je posebno naglasio da se "djeca ne smiju koristiti kao testna grupa za nove proizvode".

Istovremeno, ICO je poslao upite platformama TikTok, Snapchat, Facebook, Instagram, YouTube i mreži X, tražeći objašnjenje kako njihove politike provjere uzrasta doprinose bezbjednosti djece.

Pritisak nakon neuspjele zabrane

Ovaj potez dolazi nakon što je prijedlog Konzervativne partije o zabrani društvenih mreža za mlađe od 16 godina odbačen u britanskom parlamentu. Prijedlog je dobio 173 glasa podrške, dok je 307 poslanika bilo protiv.

Iako vlada u početku nije podržavala takvu mjeru, ministri sada ponovo razmatraju mogućnost zabrane, ali se još nisu jasno izjasnili da li će je podržati.

U međuvremenu, Australija je postala prva država u Evropi koja je uvela zabranu društvenih mreža za djecu, a zakon je stupio na snagu u decembru prošle godine.

Istraživanje Ofcoma pokazalo je i da se pravila o minimalnoj starosti od 13 godina često ne poštuju. Čak 72 odsto djece uzrasta od osam do 12 godina koristi sajtove i aplikacije koje formalno nisu namijenjene njihovoj starosnoj grupi.

"Djeca su svakodnevno izložena rizicima"

Direktorka Ofcoma Melani Dejvs kritikovala je velike tehnološke kompanije, navodeći da bezbjednost djece često nije prioritet prilikom razvoja njihovih proizvoda.

"Postoji veliki jaz između onoga što tehnološke kompanije obećavaju iza zatvorenih vrata i onoga što zaista rade kako bi zaštitile djecu na svojim platformama", rekla je ona.

Prema njenim riječima, bez efikasne provjere uzrasta i drugih zaštitnih mehanizama, djeca se redovno izlažu opasnostima na servisima koje praktično ne mogu da izbjegnu.

"To mora hitno da se promijeni, u suprotnom će Ofcom preduzeti konkretne mjere", upozorila je.

Sličnu poruku poslao je i izvršni direktor ICO-a Paul Arnold, koji je rekao da je javnost sve zabrinutija i da digitalna industrija mora učiniti mnogo više kako bi zaštitila najmlađe korisnike.

Moguće i strožije mjere

Ofcom je najavio da će u maju objaviti izvještaj o odgovorima platformi, kao i rezultate istraživanja o tome kako Zakon o bezbjednosti na internetu utiče na iskustva djece u prvoj godini primjene.

Regulator je naglasio da je spreman da uvede dodatne mjere i strožije propise ukoliko odgovori tehnoloških kompanija ne budu zadovoljavajući.

I iz ICO-a su poručili da su već kontaktirali neke od servisa koji nose najveći rizik i upozorili da bi mogle uslijediti dodatne regulatorne mjere ukoliko ne dođe do konkretnih promena.

Kako su reagovale tehnološke kompanije

Iz kompanije YouTube poručuju da već više od decenije razvijaju posebne proizvode namijenjene djeci i tinejdžerima, koji su osmišljeni da budu bezbjedni i prilagođeni uzrastu.

Kompanija Meta, vlasnik Facebooka i Instagrama, navela je da je već uvela brojne mjere koje regulatori traže. Među njima su sistemi vještačke inteligencije za procjenu starosti korisnika na osnovu njihove aktivnosti, kao i tehnologija prepoznavanja lica za potvrdu uzrasta.

Meta je takođe istakla da tinejdžere preusmjerava na posebne "Teen Accounts", naloge za mlade koji imaju dodatne bezbjednosne postavke i ograničenja, poput kontrole ko može da ih kontaktira, kakav sadržaj vide i koliko vremena provode na aplikacijama.

Iz platforme Roblox navode da su u stalnom kontaktu sa Ofcomom i da su tokom prošle godine uveli više od 140 bezbjednosnih funkcija, uključujući obaveznu provjeru uzrasta za pristup čet funkcijama.

Iako priznaju da nijedan sistem nije savršen, iz kompanije poručuju da nastavljaju da unapređuju zaštitu korisnika i da će regulatorima predstaviti dalji napredak.

(EUpravo zato/index.hr)