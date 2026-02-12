Šikman upozorava: Djeca u digitalnom okruženju moraju biti kreativna, ali i zaštićena

U okviru Sedmice bezbjednog interneta, prof. dr Mile Šikman sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjaluci skrenuo je pažnju na položaj djece u savremenom digitalnom okruženju, naglašavajući da djeca danas odrastaju u svijetu u kojem je internet sastavni dio svakodnevice

Izvor: Shuterstock

"Djeca odrastaju u digitalnom okruženju. Digitalni svijet je za njih realan svijet, tu sklapaju nova prijateljstva, provode se i zabavljaju", istakao je Šikman.

Međutim, kako upozorava, istovremeno su izložena raznim rizicima i opasnostima.

Polazi se od činjenice, kaže Šikman, da je digitalno okruženje od presudne važnosti za ostvarenje dječjih prava i da svako dijete ima pravo na pristup digitalnom svijetu, kao i na to da se u tom svijetu igra, uči i napreduje, ali da pritom mora biti zaštićeno na najbolji mogući način.

To, prema njegovim riječima, podrazumijeva odgovornost odraslih.

"Mi odrasli, roditelji, staratelji, nastavnici i svi ostali koji rade sa djecom dužni smo da im obezbijedimo ostvarivanje takvog njihovog prava u najboljem interesu djeteta, s jedne strane, i omogućimo da budu sigurni na internetu, sa druge strane", naglasio je Šikman.

Dodaje da je to danas sastavni dio vaspitanja.

Kako objašnjava, kao što učimo djecu da pravilno pređu ulicu na pješačkom prelazu ili da se pristojno ponašaju u parku, tako isto treba da ih učimo kako da "borave" u digitalnom svijetu.

Šikman ističe da je podsticanje djece na kreativan i koristan način korišćenja interneta prioritet, dok je ukazivanje na opasnosti i rizike obaveza odraslih.

On navodi i konkretne primjere.

Roditelji bi, prema njegovim riječima, trebalo da budu u stanju da prate sadržaj kojem djeca mogu biti izložena tokom korišćenja interneta, posebno onaj koji je neprijatan, uznemirujući ili zastrašujući za dijete.

Takođe bi trebalo da znaju kako da ispravno i blagovremeno reaguju, te da budu podrška djetetu u situacijama koje mogu biti stresne ili opasne.

Šikman upozorava da je važno utvrditi i da li je dijete ostvarilo kontakte sa nepoznatim licima putem interneta, jer takve osobe mogu na različite načine pokušati da zloupotrijebe dijete.

Posebno naglašava da je prepoznavanje promjena u ponašanju djeteta ključno za brzo reagovanje i sprečavanje potencijalnih opasnosti.

Istovremeno, roditelji bi trebalo da prate i ponašanje djeteta u digitalnom okruženju, jer ono ponekad može ugroziti ne samo ličnu bezbjednost, već i bezbjednost članova porodice, vršnjaka i drugih korisnika interneta.

"Djeca nekada ne znaju da i njihovo ponašanje ugrožava druge", upozorio je Šikman.

Dodaje i da su djeca veoma zainteresovana za rizike sa kojima se mogu suočiti.

"Zanimaju ih opasnosti sa kojima se mogu suočiti, kako mogu reagovati i kome se obratiti", rekao je.

Zato je, smatra, važno da roditelji prepoznaju ova pitanja i razgovaraju sa djecom na vrijeme, jer u suprotnom djeca mogu odgovore potražiti na pogrešnim mjestima.

"Ne dozvolimo da to drugo mjesto bude pogrešno, već budimo oslonac svojoj djeci", poručio je Šikman.