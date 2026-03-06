Oko 200 mještana banjalučkog naselja Starčevica okupilo se danas kako bi izrazili protivljenje, kako navode, sve većoj betonizaciji naselja, ali i zatražili izgradnju nove osnovne škole, vrtića i sportskih terena.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Jedan od organizatora okupljanja, Nikola Popović, istakao je da skup nema politički karakter, već da je riječ o građanskoj inicijativi stanovnika koji žele bolje uslove za život u jednom od najvećih banjalučkih naselja.

Kako je naveo, Starčevica je najmnogoljudnija mjesna zajednica u Banjaluci, sa stalnim rastom broja stanovnika, dok na njenom području djeluje samo jedna osnovna škola – Osnovna škola Branko Radičević.

"Kroz Savjet roditelja i inicijativu za izmjenu Regulacionog plana smatramo da je pravi trenutak da se pokrene borba za novu školu. U školi ‘Branko Radičević’ ima više od 1.000 učenika i evidentan je nedostatak prostora. Izgradnja nove škole u gornjem dijelu naselja rasteretila bi postojeću i smanjila udaljenost koju djeca moraju da prelaze", rekao je Popović.

Vidi opis Mještani Starčevice traže novu školu i vrtić: "Naselje raste, a prostora za djecu nema" (Foto, video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 11 11 / 11

On je dodao da je jedan od ključnih problema činjenica da je dio planirane parcele u privatnom vlasništvu, zbog čega je, kako kaže, potrebno riješiti imovinsko-pravne odnose.

"Smatramo da smo kao najveće naselje u gradu zaslužili da se to pitanje riješi kako bi zemljište moglo da se privede namjeni i da se izgradi škola", poručio je Popović.

Prema njegovim riječima, inicijativa ima veliku podršku građana.

"Imamo podršku oko 4.000 stanovnika, a inicijativu je potpisalo 33 zajednice etažnih vlasnika", naveo je on.

Mještani ističu da uz školu i vrtić traže i prateće sportske terene, ali i rješavanje problema nedostatka parkinga u naselju. Dodaju i da će zahtjeve, osim Gradu, uputiti i predsjedniku Republike Srpske, Vladi RS i nadležnim ministarstvima.

S druge strane, iz Grada Banjaluka poručuju da izmjene dijela Regulacionog plana za Starčevicu nemaju za cilj ukidanje planiranih javnih sadržaja.

Kako je istakao ovlašteni potpisnik u Odjeljenju za prostorno uređenje Vuk Višekruna, planom su i dalje predviđeni škola i vrtić, a izmjene se odnose na prilagođavanje kako bi njihova izgradnja bila realno moguća.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Višekruna je, obraćajući se okupljenim građanima ispred Grada, rekao da je cilj sastanka bio da se čuju zahtjevi stanovnika i razjasne nedoumice u vezi sa izmjenama plana.

"Grad na ovoj lokaciji raspolaže određenim dijelom zemljišta, ali na njemu do sada nije bilo moguće graditi zbog strukture parcela i neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Na ovom području imamo oko 25.000 kvadrata predviđenih za javne sadržaje, od čega je oko 5.000 kvadrata u vlasništvu grada. Niko ne briše školu ni vrtić iz plana", rekao je Višekruna.

On je podsjetio da je prethodno plansko rješenje usvojeno još 2008. godine, te da su se u međuvremenu struktura i razvoj naselja značajno promijenili.

"Izmjene plana prvenstveno su usmjerene na stvaranje uslova za izgradnju vrtića, a potom i škole, uz očuvanje zelenih površina u naselju", naveo je Višekruna.