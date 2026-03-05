Stanovnici Starčevice najavljuju mirni protest protiv betonizacije naselja

Stanovnici banjalučkog naselja Starčevica, pozvali su sugrađane da im se pridruže na mirnom protestu protiv betonizacije naselja, koji će se održati 6. marta u 17 časova na livadi u ulici Prve krajiške brigade narodne odbrane.

Izvor: Dušan Volaš, mondo.ba

U otvorenom pozivu, stanovnici Starčevice poručuju ne betonizaciji, tajkunima, uništavanju zelenila i promjeni regulacionog plana.

Istovremeno, ističu i jedno veliko da za projekte koji naselju donose kvalitetan život – izgradnju škole, vrtića, sportskih terena, parkinga i drugih sadržaja od važnosti za svakodnevni život građana.

Izvor: društvene mreže

Stanovnici naglašavaju da žele očuvanje zelenih površina i prirodnog ambijenta Starčevice, uz razvoj infrastrukturnih projekata koji odgovaraju potrebama zajednice.