Stanovnici Starčevice najavljuju mirni protest protiv betonizacije naselja

Autor Nikolina Damjanić
0

Stanovnici banjalučkog naselja Starčevica, pozvali su sugrađane da im se pridruže na mirnom protestu protiv betonizacije naselja, koji će se održati 6. marta u 17 časova na livadi u ulici Prve krajiške brigade narodne odbrane.

Protest na Starčevici Izvor: Dušan Volaš, mondo.ba

U otvorenom pozivu, stanovnici Starčevice poručuju ne betonizaciji, tajkunima, uništavanju zelenila i promjeni regulacionog plana.

Istovremeno, ističu i jedno veliko da za projekte koji naselju donose kvalitetan život – izgradnju škole, vrtića, sportskih terena, parkinga i drugih sadržaja od važnosti za svakodnevni život građana.

Izvor: društvene mreže

Stanovnici naglašavaju da žele očuvanje zelenih površina i prirodnog ambijenta Starčevice, uz razvoj infrastrukturnih projekata koji odgovaraju potrebama zajednice.

