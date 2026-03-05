Velika kazna za vozača iz BiH: Pokušao unijeti 20.000 evra u EU bez prijave

Vozač kamiona iz BiH ostao bez 4.400 evra zbog neprijavljenih 20.000 evra.

Izvor: Carinska uprava RH

Hrvatski carinici spriječili su pokušaj nezakonitog unosa gotovine u Evropsku uniju na odmaralištu Marsonija sjever. Tokom pojačane kontrole na auto-putu A3, službenici mobilne jedinice iz Slavonskog Broda zaustavili su teretno vozilo bosanskohercegovačkih registarskih oznaka.

Novac sakriven ispod sjedišta

Prilikom detaljnog pregleda kabine kamiona kojim je upravljao državljanin Bosne i Hercegovine, carinici su ispod suvozačevog sjedišta pronašli neprijavljenu gotovinu u iznosu od 20.000 evra.

S obzirom na to da vozač nije ispunio zakonsku obavezu prijave unosa gotovine veće od 10.000 evra, odmah je pokrenut prekršajni postupak.

Zbog kršenja Zakona o deviznom poslovanju, vozaču je izrečena visoka novčana kazna u iznosu od 6.600 evra plus 30 evra troškova postupka. Vozač je odmah platio dvije trećine kazne (4.400 evra) uz sudske troškove, čime se kazna smatra u potpunosti izmirenom.

Carinska služba Hrvatske podsjetila je sve putnike koji ulaze ili izlaze iz EU da su dužni prijaviti svaku gotovinu u iznosu od 10.000 evra ili više. Propusti u prijavi, čak i ako je novac legalno stečen, povlače rigorozne kazne koje mogu iznositi i do trećine pronađenog iznosa.