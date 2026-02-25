logo
Očuh godinama napastvovao dvije djevojčice: Stravičan slučaj zlostavljanja u Hrvatskoj

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
Očuh osuđen na šest i po godina zatvora, zbog višegodišnjeg zlostavljanja dvije devojčice u Hrvatskoj.

osuđen Hrvat koji je zlostavljao dvije djevojčice Izvor: YouTube/Al Jazeera Balkans/Printscreen

Šest i po godina zatvora dobio je 41-godišnjak koji je godinama seksualno zlostavljao ćerke svoje druge supruge. Djevojčice, koje su tada imale 10 i 14 godina, napastvovao je dok mu supruga nije bila kod kuće. Sve se to dešavalo između 2013. i 2018. godine, nakon čega je otac djevojčica konačno prijavio zlostavljanje. Nepravosnažnu presudu izrekao mu je danas Županijski sud u Zagrebu.

Prema toj presudi, djevojčice su povjerene na starateljstvo majci, koja se ponovo udala, a upravo je očuh iskoristio svoju ulogu u njihovim životima na tako strašan način.

Ulazio u kupatilo, prijetio i zlostavljao

Djevojčici koja je 2016. imala tek 10 godina ulazio je u kupatilo, a zatim ju odvodio u sobu gdje ju je dirao po intimnim dijelovima tijela. Tražio je i od nje da dodiruje njega, prijeteći joj da nikome ne smije ništa reći.

"Ako nekome nešto kažeš, naudiću i tebi i tvojoj majci", prijetio je očuh djetetu. Devojčica je zlostavljanje trpila sve do marta 2018. godine.

Ranije je žrtva očuha bila i njena sestra. Prema nepravosnažnoj presudi, djevojčicu koja je imala 14 godina očuh je takođe zlostavljao.Zlostavljanje je trajalo to tokom 2013. i 2014. godine, a djevojčica je nakon svega prestala da dolazi kod majke.

Iskorišćavao odsutnost majke

Tokom postupka ispitane su žrtve, ali i članovi njihove porodice, te je utvrđeno da je očuh se**ualno iskorištavao ćerke svoje supruge, djecu mlađu od 15 godina, prenosi Index. Iskorišćavao je vrijeme dok im majka nije bila kod kuće i vršio nedozvoljene intimne radnje koje su po zakonu izjednačene sa intimnim odnosom.

Ukupno je osuđen na šest i po godina zatvora, a odmah mu je određen i istražni zatvor. Na izricanju presude 41-godišnjak se nije pojavio, pa će za njim, ako se sam ne javi u zatvor, biti raspisana potjernica.  .

