Vlada RS stala iza kredita "Autoputeva" od skoro 300 miliona evra, budžet krajnja garancija

Vlada RS stala iza kredita "Autoputeva" od skoro 300 miliona evra, budžet krajnja garancija

Autor N.D.
Vlada Republike Srpske dala je saglasnost za novo zaduženje od gotovo 300 miliona evra za izgradnju dvije dionice auto-puta, uz državne garancije koje u krajnjem slučaju mogu pasti na teret budžeta.

Na sjednici Vlade usvojene su dvije odluke kojima Republika Srpska garantuje kredite Javnom preduzeću „Autoputevi Republike Srpske“ u ukupnom iznosu od 299 miliona evra. Sredstva su namijenjena za izgradnju oko 50 kilometara auto-puta na dionicama Brčko–Bijeljina i Vukosavlje–Brčko.

Prva dionica, Brčko–Bijeljina, dužine 17 kilometara, finansiraće se kreditom od 119 miliona evra. Veći dio sredstava obezbjeđuje kineska Export-Import banka (CEXIM), dok ostatak dolazi od China Construction Bank iz Pekinga. Druga dionica, Vukosavlje–Brčko, duga oko 33 kilometra, finansira se kreditom od 180 miliona evra koji takođe odobrava CEXIM.

Krediti su ugovoreni na period otplate od 15 godina, uz grejs period od tri, odnosno četiri godine, u zavisnosti od projekta. Kamatna stopa definisana je kao šestomjesečni EURIBOR uvećan za fiksnu maržu od 2,4 odsto, dok se u slučaju negativnog EURIBOR-a obračunava vrijednost nula.

Iako je formalni dužnik „Autoputevi Republike Srpske“, Vlada RS preuzima ulogu garanta, što znači da će u slučaju nemogućnosti otplate obaveze biti izmirene iz budžeta Republike Srpske.

Možda će vas zanimati

Autoputevi RS kredit zaduženja Vlada RS

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ