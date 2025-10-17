Višković: Uskoro puni intenzitet izgradnje auto-puta Banjaluka - Prijedor

Kineska kompanija 'Šandung' obavijestila je v.d. direktora 'Autoputeva RS' Radovana Viškovića da se očekuje intenziviranje radova i završetak saobraćajnice Banjaluka–Prijedor.“

Izvor: Autoputevi RS

Predstavnici "Šandunga" su naglasili da su završene sve procedure za kreditni sporazum i osiguranje od kineske korporacije "Sinošur", saopšteno je iz "Autoputeva Republike Srpske"

Višković je rekao da kineski partner, u saradnji sa domaćim kompanijama kao podizvođačima, već radi na nekih 20 kilometara predviđene trase, što se može i vidjeti na nekoliko lokacija.

"Očekujemo da će poslije završenih procedura oko kredita i osiguranja, intenzitet radova biti pojačan, kako bi Prijedor i Banjaluka što prije bili povezani auto-putem", naglasio je Višković.

On je najavio da će predstavnici "Autoputeva Republike Srpske", u pratnji kineskih partnera, sljedeće sedmice posjetiti gradilište auto-puta Banjaluka-Prijedor.

Ova dionica, duga 42 kilometra, po cijeni od 297 miliona evra (579 miliona maraka), definisana je 2018. godine koncesionim ugovorom Vlade RS sa kineskom firmom.

Iako je njen završetak najavljen do proljeća 2026. godine, nije saopšteno kada bi stvarno mogla biti gotova, a realnost pokazuje da se nije odmaklo mnogo dalje od početnih radova, dok su eksproprijacije i dalje nezavršene. Prethodna pomjeranja termina sugerišu da datum proljeće 2026. sve više djeluje kao optimistička procjena, daleko od stvarnog stanja na terenu.