Stevanović: Višković mora još brže graditi nove kilometre autoputeva u RS

Stevanović: Višković mora još brže graditi nove kilometre autoputeva u RS

Autor Dušan Volaš
0

Ministar saobraćaja i veza RS Zoran Stevanović izjavio je Srni da od novoimenovanog vršioca dužnosti direktora "Autoputeva Srpske" Radovana Viškovića očekuje da doprinese da ovo preduzeće još brže gradi nove kilometre auto-puteva, što će podstaći dodatni razvoj cijele RS

Zoran Stevanović Izvor: Mondo - Slaven Petković

"Cilj je da ova zemlja što prije dobije što više kilometara novih auto-puteva", rekao je Stevanović.

On je naveo da sve to donosi privredni i svaki drugi razvoj, te da je jedan od ciljeva putevima povezati Beograd i Banjaluku, ali i sve krajeve Republike Srpske od Hercegovine do Krajine.

Radovan Višković, bivši premijer Republike Srpske, potvrdio je da je danas imenovan na funkciju vršioca dužnosti direktora "Autoputeva Republike Srpske".

SRNA

Autoputevi RS

