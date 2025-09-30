Stevanović: Višković mora još brže graditi nove kilometre autoputeva u RS

Ministar saobraćaja i veza RS Zoran Stevanović izjavio je Srni da od novoimenovanog vršioca dužnosti direktora "Autoputeva Srpske" Radovana Viškovića očekuje da doprinese da ovo preduzeće još brže gradi nove kilometre auto-puteva, što će podstaći dodatni razvoj cijele RS

Izvor: Mondo - Slaven Petković

"Cilj je da ova zemlja što prije dobije što više kilometara novih auto-puteva", rekao je Stevanović.

On je naveo da sve to donosi privredni i svaki drugi razvoj, te da je jedan od ciljeva putevima povezati Beograd i Banjaluku, ali i sve krajeve Republike Srpske od Hercegovine do Krajine.

Radovan Višković, bivši premijer Republike Srpske, potvrdio je da je danas imenovan na funkciju vršioca dužnosti direktora "Autoputeva Republike Srpske".

SRNA