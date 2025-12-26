logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Državna mašina za privatnu upotrebu: Potvrđena optužnica protiv bivšeg direktora Zavoda za agropedologiju FBiH

Državna mašina za privatnu upotrebu: Potvrđena optužnica protiv bivšeg direktora Zavoda za agropedologiju FBiH

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Vrhovni sud FBiH potvrdio je optužnicu protiv bivšeg direktora Zavoda za agropedologiju Esada Bukala, osumnjičenog da je službenu mašinu koristio u privatne svrhe.

Vrhovni sud FBiH potvrdio optužnicu protiv Esada Bukala Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Vrhovni sud Federacije BiH /FBiH/ potvrdio je optužnicu protiv bivšeg direktora Federalnog zavoda za agropedologiju Esada Bukala, osumnjičenog da je kao službeno lice dozvolio da radna mašina u vlasništvu Zavoda bude korištena u privatne svrhe, suprotno propisima o namjenskom trošenju sredstava.

Prema navodima optužnice, u okviru projekta masovnog uređenja zemljišta u FBiH koje je sufinansiralo federalno Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva nabavljena je radna mašina "boboket" vrijednosti 160.000 KM, a Bukalo se tereti da je nakon obustavljanja programa podsticaja omogućio da ova radna mašina bude skladištena na privatnom imanju jednog od zaposlenih u Zavodu za agropedologiju, uz dopuštenje njenog korištenja u privatne svrhe.

Radna mašina je u službene svrhe korištena samo 29 časova, a preostali broj radnih časova korištena je u privatne svrhe, dok su sredstva Zavoda za agropedologiju FBiH utrošena i za nabavku goriva za njeno korištenje, čime je pribavljena korist drugom, a Zavodu pričinjena značajna materijalna šteta, saopšteno je iz Tužilaštva FBiH.

Bukalo je funkciju direktora Federalnog zavoda za agropedologiju obavljao u periodu od 2010. do 2020. godine i bio je odgovoran za upravljanje i korištenje finansijskih i materijalnih sredstava.

Optužnicu protiv njega podiglo je Posebno odjeljenje Tužilaštva FBiH zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

vrhovni sud optužnica zloupotreba

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ