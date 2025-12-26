Državna mašina za privatnu upotrebu: Potvrđena optužnica protiv bivšeg direktora Zavoda za agropedologiju FBiH

Vrhovni sud FBiH potvrdio je optužnicu protiv bivšeg direktora Zavoda za agropedologiju Esada Bukala, osumnjičenog da je službenu mašinu koristio u privatne svrhe.

Vrhovni sud Federacije BiH /FBiH/ potvrdio je optužnicu protiv bivšeg direktora Federalnog zavoda za agropedologiju Esada Bukala, osumnjičenog da je kao službeno lice dozvolio da radna mašina u vlasništvu Zavoda bude korištena u privatne svrhe, suprotno propisima o namjenskom trošenju sredstava.

Prema navodima optužnice, u okviru projekta masovnog uređenja zemljišta u FBiH koje je sufinansiralo federalno Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva nabavljena je radna mašina "boboket" vrijednosti 160.000 KM, a Bukalo se tereti da je nakon obustavljanja programa podsticaja omogućio da ova radna mašina bude skladištena na privatnom imanju jednog od zaposlenih u Zavodu za agropedologiju, uz dopuštenje njenog korištenja u privatne svrhe.

Radna mašina je u službene svrhe korištena samo 29 časova, a preostali broj radnih časova korištena je u privatne svrhe, dok su sredstva Zavoda za agropedologiju FBiH utrošena i za nabavku goriva za njeno korištenje, čime je pribavljena korist drugom, a Zavodu pričinjena značajna materijalna šteta, saopšteno je iz Tužilaštva FBiH.

Bukalo je funkciju direktora Federalnog zavoda za agropedologiju obavljao u periodu od 2010. do 2020. godine i bio je odgovoran za upravljanje i korištenje finansijskih i materijalnih sredstava.

Optužnicu protiv njega podiglo je Posebno odjeljenje Tužilaštva FBiH zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja.