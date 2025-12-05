logo
Mandat mu produžen nekoliko sati prije: Direktoru sarajevskog aerodroma zabranjeno obavljanje dužnosti

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Vrhovni sud Federacije BiH izrekao je direktoru Međunarodnog aerodroma Sarajevo Saninu Rameziću mjeru zabrane obavljanja funkcije.

Direktoru sarajevskog aerodroma zabranjeno obavljanje dužnosti Izvor: Screenshot/YouTube

Vrhovni sud FBiH je, kako prenose federalni mediji, na prijedlog Posebnog odjeljenja za organizovani kriminal i korupciju /POSKOK/ izrekao mjere zabrane i za trojicu članova Nadzornog odbora Aerodroma.

Nedavno su održani pretresi Javnog preduzeća Aerodrom u vezi sa ovim slučajem a naredbu je izdalo Posebno odjeljenje za korupciju, organizovani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda FBiH u krivičnom predmetu Posebnog odjeljenja Federalnog tužilaštva FBiH protiv B.M. i drugih a zbog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja.

Direktor Međunarodnog aerodroma Sarajevo Sanin Ramezić kadar je Naroda i pravde, a kako prenose federalni mediji pišu da je Vlada FBiH ne zanjući za mjere zabrane, produžila mandat Upravi Međunarodnog aerodroma Sarajevo, te da sada traže način za prevazilaženje ovog problema.

Tagovi

Aerodrom Sarajevo direktor vrhovni sud zabrana

