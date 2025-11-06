Oduzeta dokumentacija: FUP pretresa Međunarodni aerodrom "Sarajevo"

Pripadnici Federalne uprave policije započeli su pretres i privremeno oduzimanje predmeta u poslovnim prostorijama Međunarodnog aerodroma "Sarajevo", saopšteno je iz Tužilaštva Federacije BiH.

Izvor: Shutterstock

Ove aktivnosti sprovode se na osnovu naredbe Posebnog odjeljenja Vrhovnog suda FBiH za korupciju, organizovani i međukantonalni kriminal.

Naredba je izdata u okviru krivičnog predmeta koji vodi Posebno odjeljenje federalnog tužilaštva protiv lica B.M. i drugih osoba osumnjičenih za krivično djelo zloupotreba položaja i ovlaštenja.

(Srna)