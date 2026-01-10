Britanija razmatra zabranu mreže X zbog zloupotrebe AI alata Grok

Britanski premijer najavio je moguće sankcije i zabranu društvene mreže X nakon tvrdnji da je njen AI alat Grok korišten za stvaranje nezakonitog i neprimjerenog sadržaja.

Izvor: JRdes / Shutterstock.com

Britanski premijer Kir Starmer nagovijestio je da bi društvena mreža X, u vlasništvu Ilona Maska, mogla biti zabranjena u Velikoj Britaniji zbog ozbiljnih zabrinutosti da je njen alat vještačke inteligencije Grok korišten za generisanje nezakonitih i neprihvatljivih sadržaja, piše Independent.

Starmer je rekao da su pomoću ovog AI alata nastajale "nezakonite i odvratne" slike, uključujući seksualizovane prikaze žena i djece, te naglasio da vlada neće tolerisati takve pojave. Istakao je da regulator Ofcom ima punu podršku vlade da preduzme mjere, uključujući i najstrože sankcije.

"Ovo je nezakonito i nećemo to tolerisati. Sve opcije su na stolu. Riječ je o odvratnom sadržaju i X mora hitno da reaguje i ukloni takav materijal", poručio je Starmer.

Platforma X suočila se posljednjih dana s globalnim kritikama nakon što je utvrđeno da je AI alat Grok korišten za generisanje slika osoba bez njihovog pristanka. Internet Watch Foundation (IWF) potvrdila je da je alat zloupotrijebljen i za stvaranje kriminalnih sadržaja koji uključuju djecu uzrasta od 11 do 13 godina.

Ofcom je saopštio da je ostvario "hitan kontakt" sa kompanijom nakon što su ove ozbiljne optužbe iznesene u javnost.

Prema Zakonu o onlajn bezbjednosti, Ofcom u krajnjim slučajevima, uz saglasnost sudova, može naložiti platnim servisima, oglašivačima i internet provajderima da prekinu saradnju sa određenom platformom, što u praksi znači njenu zabranu na teritoriji Ujedinjenog Kraljevstva.

U međuvremenu, raste i politički pritisak da se britanske institucije u potpunosti povuku sa mreže X. Bivša ministarka saobraćaja Luiz Hejg izjavila je da je "neprihvatljivo koristiti ovu platformu ijedan minut duže".

Iz kompanije X ranije su priznali da je bilo "izolovanih slučajeva" u kojima su korisnici dobijali neprimjerene AI-generisane slike, uz tvrdnju da zaštitni mehanizmi postoje, ali da se i dalje unapređuju. U međuvremenu, opcija generisanja slika putem Groka ograničena je uglavnom na korisnike koji plaćaju premium pretplatu.