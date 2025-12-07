logo
"EU nije demokratija, nego birokratija": Mask nastavio s napadima

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
1

Američki preduzetnik i milijarder Ilon Mask nastavio je sa kritikama Evropsku uniju, istakavši da ona nije demokratija.

Ilon Mask nastavio da proziva EU Izvor: Profimedia

"Evropska unija nije demokratija - vladavina naroda, već birokratija – vladavina neizabranih birokrata", napisao je Mask na "Iksu".

Otkad je Evropska komisija kaznila njegovu platformu "X" sa 120 miliona evra, Mask je zauzeo neprijateljski stav prema bloku, prethodno pozivajući na njegovo ukidanje.

U međuvremenu, "X" je suspendovao oglasni nalog Komisije, objavljeno je na portalu "Baha brejking njuz".

Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski poručio je ranije danas Ilonu Masku da "ide na Mars".

"Idi na Mars. Tamo nema cenzure nacističkih pozdrava", napisao je Sikorski kao odgovor na Maskove izjave o EU.

X men

U pravu je covjek, zar je ovo nesto cudno?

