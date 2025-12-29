logo
Vlada Srpske odlučila: Ovo su neradni dani za novogodišnje i božićne praznike

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
Neradni dani u Republici Srpskoj su Nova godina, 1. i 2. januar i Dan Republike - 9. januar, u skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske i odlukom o načinu obilježavanja i praznovanja Dana Republike.

Neradni dani u Srpskoj Izvor: Shutterstock

U dane praznika ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

Neradni dani su i Badnji dan 6. januar i pravoslavni Božić 7.januar, saopšteno je iz Ministarstva uprave i lokalne samopuprave Srpske.

U ove dane vjernici pravoslavne vjeroispovijesti imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta. 

(Mondo)

