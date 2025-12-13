logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Odluka Grada: Banjaluka bez novogodišnjeg vatrometa 1

Odluka Grada: Banjaluka bez novogodišnjeg vatrometa

Autor Dragana Božić
1

Banjaluka će Novu godinu dočekati bez vatrometa i pirotehnike, objavio je na svom X nalogu gradonačelnik Draško Stanivuković.

vatromet9.JPG Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kako je napisao, nakon apela udruženja za zaštitu životinja, ljubitelja životinja i brojnih sugrađana, donijeli su odluku da tokom ovogodišnje proslave Nove godine ne koriste pirotehnička sredstva i vatromet.

"Pored toga što pirotehnika izaziva strah i paniku kod životinja, ona negativno utiče i na osobe sa različitim zdravstvenim poteškoćama, naročito na djecu, starije sugrađane i lica sa hroničnim oboljenjima, kao i na kvalitet vazduha koji svi udišemo", objavio je Stanivuković.

Apelovao je na sve da pokažu odgovornost, solidarnost i brigu.

"Suzdržimo se od korištenja pirotehnike, kako bi novogodišnje veče proteklo mirno, bez straha i uznemiravanja naših sugrađana i kućnih ljubimaca", poručio je gradonačelnik Banjaluke.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka Nova godina vatromet pirotehnika

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

zole

Čuj bez vatrometa, pa sve i jedan grad na svijetu praktikuje novogodišnji vatromet ali eto nas dječak se našao pametan da ga zabrani

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ