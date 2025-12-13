Odluka Grada: Banjaluka bez novogodišnjeg vatrometa

Banjaluka će Novu godinu dočekati bez vatrometa i pirotehnike, objavio je na svom X nalogu gradonačelnik Draško Stanivuković.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kako je napisao, nakon apela udruženja za zaštitu životinja, ljubitelja životinja i brojnih sugrađana, donijeli su odluku da tokom ovogodišnje proslave Nove godine ne koriste pirotehnička sredstva i vatromet.

"Pored toga što pirotehnika izaziva strah i paniku kod životinja, ona negativno utiče i na osobe sa različitim zdravstvenim poteškoćama, naročito na djecu, starije sugrađane i lica sa hroničnim oboljenjima, kao i na kvalitet vazduha koji svi udišemo", objavio je Stanivuković.

Apelovao je na sve da pokažu odgovornost, solidarnost i brigu.

"Suzdržimo se od korištenja pirotehnike, kako bi novogodišnje veče proteklo mirno, bez straha i uznemiravanja naših sugrađana i kućnih ljubimaca", poručio je gradonačelnik Banjaluke.

Након апела удружења за заштиту животиња, љубитеља животиња и бројних суграђана, донијели смо одлуку да током овогодишње прославе Нове године не користимо пиротехничка средства и ватромет.



Поред тога што пиротехника изазива страх и панику код животиња, она негативно утиче и на… — Драшко Станивуковић (@Stanivukovic_D)December 13, 2025

(Mondo)