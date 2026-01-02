logo
Teška nesreća kod Tešnja: Poginuo motociklista

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Motociklista je poginuo danas u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu u mjestu Šije u opšini Tešanj, potvrđeno je iz MUP-a Zeničko-dobojskog kantona.

Poginuo motociklista kod Tešnja Izvor: MUP KS

Nesreća se dogodila u 16.05 časova, kada je došlo do sudara vozila kojim je upravljalo lice čiji su inicijali S.R. iz Maglaja i motocikla, kojim je upravljalo za sada neidentifikovano lice.

U nesreći je smrtno stradao vozač motocikla, a saobraćaj je na ovom dijelu puta u potpunosti obustavljen.

O nesreći je obaviješten kantonalni tužilac, a uviđaj je u toku. 

(Srna)

