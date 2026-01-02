Jezivi detalji udesa u Loznici: Poginuo radnik komunalnog preduzeća, poznato stanje povrijeđenih (Foto)

Jedan muškarac poginuo je jutros u saobraćajnoj nesreći u lozničkom naselju Klupci, dok su tri osobe lakše povrijeđene i zbrinute u Zdravstvenom centru Loznica.

Izvor: M.P.

Jedan radnik lozničkog Komunalnog javnog preduzeća "Naš dom" je nastradao, dok su tri osobe povređene u saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila u lozničkom prigradskom naselju Klupci.

Prema informaciji iz ZC u ovoj ustanovi su primljene tri povrijeđene osobe, koje imaju lakše tjelesne povrede, nisu životno ugrožene i njihova dalja dijagnostika je u toku.

Nezvanično, riječ je o radnicima ''Našeg doma'' i vozaču kamiona koji se sudario sa drugim kamionom, šleperom lozničkih registarskih oznaka.

Od siline udarca sa kamiona smećara je odvaljen dio u koji se ubacuju smeće. Iz preduzeća nisu dali detalje ovog događaja, a u toku je uviđaj koji treba da razjasni uzorke nesreće.

Inače, tokom cijele 2025. na lozničkim putevima je nastradala jedna osoba, a sada je već drugoga dana nove godine izgubljen jedan život.

