Njemačka političarka dala bizarno obećanje pred izbore: Sada mora da obrije glavu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Generalna sekretarka FDP, Nikole Bitner, obrijaće glavu nakon lošeg rezultata stranke na izborima u Baden-Virtembergu.

Njemačka političarka će obrijati glavu zbog lošeg rezultata na izborima Izvor: MONDO/Stefan Stojanović /WELT Youtube

Generalna sekretarka njemačkih Slobodnih demokrata (FDP) ispuniće obećanje i obrijati glavu nakon lošeg rezultata stranke na jučerašnjim izborima u jugozapadnoj njemačkoj saveznoj pokrajini Baden-Virtemberg.

Nikole Bitner izjavila je danas za list "Rheinische Post" da će obrijati glavu ukoliko stranka ne pređe izborni prag od pet odsto, koliko je potrebno za ulazak u pokrajinski parlament u Štutgartu.

Preliminarni rezultati koje je objavila pokrajinska izborna komisija pokazali su da je FDP završio na šestom mjestu sa svega 4,4 odsto glasova.

Vodeći kandidat najavio ostavku

"Liberali ostaju vjerni svojoj riječi, čak i u porazu", rekla je Bitner.

"Držim se svojih obećanja jednako odlučno kao što se u stranci suprotstavljamo stagnaciji i pesimizmu", dodala je ona.

FDP, koji je decenijama bio koalicioni partner i konzervativnim Hrišćanskim demokratama i Socijaldemokratskoj partiji, sada se suočava sa ozbiljnom krizom nakon što na prošlogodišnjim saveznim izborima nije uspio da pređe izborni prag od pet odsto.

Vodeći kandidat stranke na izborima u Baden-Virtembergu, Hans-Ulrih Rilke, već je najavio ostavku nakon loših izbornih rezultata.

(Index.hr/Mondo) 

