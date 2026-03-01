Prijetnje Iranu iz Evrope: Lideri moćne trojke spremni da brane svoje interese

Lideri Velike Britanije, Francuske i Njemačke saopštili su da su spremni da preduzmu korake za odbranu svojih interesa na Bliskom istoku nakon "neselektivnih i nesrazmjernih" raketnih napada Irana.

Izvor: Lionel Urman / ddp USA / Profimedia

"Preduzećemo korake da odbranimo svoje interese i interese naših saveznika u regiji, potencijalno da ispaljujemo rakete i dronove", naveli su lideri takozvane evropske trojke.

U saopštenju se dodaje da će Britanija, Francuska i Njemačka nastaviti da sarađuju sa SAD i saveznicima u regiji u vezi sa ovim pitanjem.

(Srna)