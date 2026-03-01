logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prijetnje Iranu iz Evrope: Lideri moćne trojke spremni da brane svoje interese

Prijetnje Iranu iz Evrope: Lideri moćne trojke spremni da brane svoje interese

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Lideri Velike Britanije, Francuske i Njemačke saopštili su da su spremni da preduzmu korake za odbranu svojih interesa na Bliskom istoku nakon "neselektivnih i nesrazmjernih" raketnih napada Irana.

Emmanuel Macron Izvor: Lionel Urman / ddp USA / Profimedia

"Preduzećemo korake da odbranimo svoje interese i interese naših saveznika u regiji, potencijalno da ispaljujemo rakete i dronove", naveli su lideri takozvane evropske trojke.

U saopštenju se dodaje da će Britanija, Francuska i Njemačka nastaviti da sarađuju sa SAD i saveznicima u regiji u vezi sa ovim pitanjem. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Iran Evropa Velika Britanija Njemačka Francuska

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ