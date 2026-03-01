Uzbuna u Abu Dabiju, napadnuta francuska vojna baza: Odjekuju eksplozije, pojavio se i snimak (Video)

Pogođena francuska pomorska baza u Abu Dabiju.

Izvor: X/clashreport/Printscreen

Iranska revolucionarna garda pokrenula je danas novi talas napada na zemlje u regionu u kojima ima američkih vojnih baza i vojnih baza koje država koje su saveznici Izraela i Sjedinjenih Država. Prema pisanju "New Arab", iranski projektil je pogodio francusku pomorsku bazu "Camp de la Paix" u Abu Dabiju, prijestonici Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE).

Riječ je o vojnoj bazi Al Salam u Abu Dabiju koju koristi i francuska mornarica. Nema povrijeđenih i stradalih.

WATCH: Iranian strike hitting French Naval Base in Abu Dhabi, UAE.pic.twitter.com/RwQ54tpmkB — Clash Report (@clashreport)March 1, 2026

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.

