logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uzbuna u Abu Dabiju, napadnuta francuska vojna baza: Odjekuju eksplozije, pojavio se i snimak (Video)

Uzbuna u Abu Dabiju, napadnuta francuska vojna baza: Odjekuju eksplozije, pojavio se i snimak (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Pogođena francuska pomorska baza u Abu Dabiju.

Iran napao francusku vojnu bazu u Abu Dabiju Izvor: X/clashreport/Printscreen

Iranska revolucionarna garda pokrenula je danas novi talas napada na zemlje u regionu u kojima ima američkih vojnih baza i vojnih baza koje država koje su saveznici Izraela i Sjedinjenih Država. Prema pisanju "New Arab", iranski projektil je pogodio francusku pomorsku bazu "Camp de la Paix" u Abu Dabiju, prijestonici Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE).

Riječ je o vojnoj bazi Al Salam u Abu Dabiju koju koristi i francuska mornarica. Nema povrijeđenih i stradalih.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Iran Abu Dabi

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ