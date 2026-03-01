logo
Eksplodirala plinska boca u Zenici, dvije osobe povrijeđene

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Dvije osobe teško su povrijeđene, od kojih je jedna životno ugrožena, u eksploziji plinske boce u stambenoj zgradi u zeničkom naselju Crkvice, potvrđeno je izMinistarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

Plinska boca Izvor: Shutterstock

Eksplozija se dogodila u 11.40 časova u zgradi u Ulici Crkvice broj jedan, gdje je, prema prvim informacijama, došlo do curenja plina i eksplozije plinske boce.

Povrijeđeni su prebačeni u Kantonalnu bolnicu Zenica radi ukazivanja ljekarske pomoći.

Na terenu su policijski službenici i vatrogasci, a u toku je prikupljanje informacija i formiranje ekipe za uviđaj, nakon čega će biti poznati detalji o uzroku nesreće.

Iz MUP-a navode da je evakuisan dio zgrade na strani gdje je došlo do eksplozije, dok u drugom dijelu objekta nije bilo potrebe za evakuacijom stanara jer je plinska boca bezbjedno uklonjena.

Eksplozija je pričinila veliku materijalnu štetu u stanu koji je, prema prvim procjenama, gotovo u potpunosti uništen.

Više informacija biće poznato nakon uviđaja.

