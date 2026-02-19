Zenička Željezara ide u stečaj: Dugiju 350 miliona KM

Stečajni postupak nad Željezarom Zenica je na pomolu, a dugovanja firme su dostigla 350 miliona KM.

Izvor: Drone^Kamenjaš ©/youtube

Jedna od najvećih kompanija u Bosna i Hercegovina Željezara Zenica suočava se s pokretanjem stečajnog postupka nakon što su dugovanja firme premašila 350 miliona KM.

Opštinski sud u Zenici donio je 11. februara ove godine rješenje o pokretanju prethodnog postupka radi utvrđivanja uslova za otvaranje stečaja nad društvom Nova Železara Zenica d.o.o.

Kako se navodi u sudskom rješenju, predlog za pokretanje stečajnog postupka podnijela je sama kompanija, navodeći da se već duži period nalazi u stanju insolventnosti, odnosno platežne nesposobnosti za izmirenje dospelih obaveza u zakonom propisanom roku.

Prema dostupnim podacima, ukupne dospjele obaveze kompanije na dan 31. decembar 2024. godine iznosile su 337,4 miliona KM, dok su do 30. novembra 2025. godine porasle na čak 350,8 miliona KM.

Sud je za privremenog stečajnog upravnika imenovao Jasmin Hadžirašidović iz Zenice, koji je dužan da u roku od 30 dana utvrdi postojanje uslova za otvaranje stečajnog postupka, obezbijedi imovinu društva, izvrši pregled poslovnih prostorija, kao i uvid u poslovne knjige i dokumentaciju.

Ročište radi utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka zakazano je za 25. jun 2026. godine u Opštinskom sudu u Zenici.

Podsećanja radi, riječ je o kompaniji koja je godinama poslovala pod nazivom ArcelorMittal Zenica i predstavljala jednu od ključnih industrijskih firmi u BiH. Kompanija je godinama bila najveći izvoznik iz Bosne i Hercegovine.

Prošle godine većinski udio u kompaniji preuzela je Pavgord grupacija, iza koje stoji biznismen Gordan Pavlović.

(Biznisinfo.ba/MONDO)