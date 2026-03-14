Sve manje rođenih: Vlast priprema plan za demografski oporavak Srpske

Broj rođenih u Srpskoj nastavlja da opada uprkos postojećim pronatalitetnim mjerama.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske, u četvrtom tromjesečju prošle godine registrovano je 2.006 živorođenih beba, što je za 10,5 odsto manje nego u istom periodu 2024. godine.

Iz Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske navode da ozbiljnost demografskih trendova zahtijeva reakciju nadležnih institucija, ali ističu da rezultati ne mogu biti brzi jer su potrebne sveobuhvatne i dugoročne mjere u koje mora biti uključen veći broj institucija.

Kako ističu, u proteklom periodu sproveden je niz aktivnosti usmjerenih na podršku roditeljima i djeci, od pronatalitetnih do socijalnih mjera. U te aktivnosti uključena su i druga resorna ministarstva, među kojima su ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, prosvjete i kulture, rada, poljoprivrede, te naučnotehnološkog razvoja i visokog obrazovanja.

U Ministarstvu naglašavaju da je ključni princip djelovanja multisektorski pristup mladima i porodicama, odnosno kombinovanje ekonomskih, socijalnih i razvojnih politika.

"Jedna od mjera koja se kontinuirano sprovodi jeste program subvencionisanja kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove. Prema podacima Ministarstva, od 2008. godine do danas kroz ovaj program podržan je 6.171 korisnik, a za subvencije je izdvojeno oko 24,2 miliona KM. Ministarstvo u okviru programa pokriva jedan procentni poen kamatne stope do kraja otplate kredita", rekli su za Mondo u ovom ministarstvu.

Kako navode, rješavanje stambenog pitanja jedan je od ključnih preduslova za osnivanje ili proširenje porodice, zbog čega ovaj program i dalje bilježi veliko interesovanje među mladim parovima.

"Pored toga, u primjeni je i Zakon o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece, koji omogućava novčanu naknadu i uplatu doprinosa za ovu kategoriju roditelja. Ovaj zakon je na snazi tri godine, a trenutno pravo na naknadu ostvaruje 4.960 korisnika", naveli su u Ministarstvui porodice, omladine i sporta RS.

Ističu da je cilj ove mjere unapređenje materijalnog položaja porodica sa više djece, koje su često u socijalno osjetljivom položaju. Dodaju da se svakog mjeseca prijavljuju novi korisnici, odnosno roditelji koji su dobili četvrto dijete, što ukazuje na povećanje broja djece četvrte po redu rođenja.

"U Vladi Republike Srpske trenutno su u pripremi strateški dokumenti koji bi trebalo da definišu dugoročne pravce djelovanja u oblasti demografije. Formirane su radne grupe koje su izradile Strategiju demografske obnove i Strategiju održivog razvoja, a nakon što ovi dokumenti budu razmatrani na nivou Vlade, očekuje se i njihovo usvajanje", poručuju iz ministarstva.

Naglašavaju da značajnu ulogu u pronatalitetnoj politici imaju i lokalne zajednice, jer mogu prilagoditi mjere konkretnim potrebama svojih stanovnika.

Istovremeno podsjećaju da pad nataliteta nije problem koji pogađa samo Republiku Srpsku, već je riječ o trendu prisutnom u mnogim evropskim i razvijenim zemljama, bez obzira na njihove ekonomske i društvene razlike.

