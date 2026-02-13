Negativan prirodni priraštaj i u FBiH: Samo jedan kanton "u plusu"

U BiH je rođeno ukupno 23.308 beba (15.387 u FBiH i 7.921 u RS) dok je broj umrlih 34.646 (20.541 u FBiH i 14.105 u RS).

U Federaciji BiH u 2025. godini rođeno je 15.387 beba, a preminula je 20.541 osoba, što znači da prirodni priraštaj iznosi minus 5.154, a da je vitalni indeks 75.

U protekloj godini zaključen je 9.971 brak, dok je evidentirano 905 razvoda. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku u 2025. godini je umrlo 96 dojenčadi, dok je evidentirano i 347 nasilnih smrti.

Negativan prirodni priraštaj je zabilježen u devet kantona u Federaciji BiH, osim u Zapadnohercegovačkom kantonu.

Izvor: Federalni zavod za statistiku

I Republika Srpska gubi stanovništvo

Iako se pronatalitetna politika posljednjih godina sve češće ističe kao prioritet u Republici Srpskoj, broj rođenih i dalje opada, a prirodni priraštaj ostaje duboko negativan (minus 6184).

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, tokom 2025. godine u Srpskoj je rođeno 7.921 dijete, dok je umrlo 14.105 stanovnika. U poređenju s 2024. godinom, broj živorođenih manji je za 6,1 odsto, dok se smrtnost smanjila tek neznatno - za 0,7 odsto.

