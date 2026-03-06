logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novi dokazi u slučaju napada na školu u Iranu: Raketa koja je ubila 165 učenika lansirana iz američke vojne baze

Novi dokazi u slučaju napada na školu u Iranu: Raketa koja je ubila 165 učenika lansirana iz američke vojne baze

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Prve informacije napada na školu u Teheranu ukazuju da su američke snage izvele vazdušni napad kada je poginulo 165 djece.

Napad na školu u Iranu izvršen iz američke baze Izvor: HANDOUT /AFP PHOTO / SOURCE / ISRAELI ARMY/Profimedia

Vojni istražitelji su saopštili da prvi rezultati istrage ukazuju da su američke trupe izvršile vazdušni napad na školu u Teheranu prvog dana rata na Bliskom istoku, u subotu 28. februara, prenosi britanski list "Gardijan". Visoki zvaničnici američke vojske su potvrdili da dosad skupljeni dokazi ukazuju da je u pitanju američki napad.

Poginulo je 165 djece. Zasad nije poznato i koji projektili su korišćeni.

Američki sekretar odbrane Pit Hegset je saopštio da su Sjedinjene Države pokrenule opsežnu istragu o tome. Međutim, istraga i dalje traje i mogući su i drugačiji zaključci, a navodno su rakete lansirane iz američke vojne baze Al Dafra u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE).

Pogledajte fotografije napada na Iran

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.

Pročitajte i ovo

Tagovi

Iran SAD napad škola

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ