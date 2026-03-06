Prve informacije napada na školu u Teheranu ukazuju da su američke snage izvele vazdušni napad kada je poginulo 165 djece.
Vojni istražitelji su saopštili da prvi rezultati istrage ukazuju da su američke trupe izvršile vazdušni napad na školu u Teheranu prvog dana rata na Bliskom istoku, u subotu 28. februara, prenosi britanski list "Gardijan". Visoki zvaničnici američke vojske su potvrdili da dosad skupljeni dokazi ukazuju da je u pitanju američki napad.
Poginulo je 165 djece. Zasad nije poznato i koji projektili su korišćeni.
ISRAEL TARGETS SCHOOL, KlLLS 36— ADAM (@AdameMedia)February 28, 2026
Iran's IRNA news agency reports 36 female students were kiIIed in a joint Israeli-US strike in Hormozgan southern Iran.
Israel ALWAYS does this. They ALWAYS kiII civiIians. Iran doesn’t. Yet Israel acts like the victim.pic.twitter.com/EpQhgDZeMI
Američki sekretar odbrane Pit Hegset je saopštio da su Sjedinjene Države pokrenule opsežnu istragu o tome. Međutim, istraga i dalje traje i mogući su i drugačiji zaključci, a navodno su rakete lansirane iz američke vojne baze Al Dafra u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE).
Pogledajte fotografije napada na Iran
Novi dokazi u slučaju napada na školu u Iranu: Raketa koja je ubila 165 učenika lansirana iz američke vojne baze
Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.