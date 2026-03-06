logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Završeni protesti u Sarajevu: Novo okupljanje 14. marta

Završeni protesti u Sarajevu: Novo okupljanje 14. marta

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

U Sarajevu su danas održani deveti protesti mladih koji su ponovo izrazili nezadovoljstvo i poručili da je vrijeme za promjene, kao i da će sljedeće okupljanje biti 14. marta.

Protest u Sarajevu Izvor: SRNA/Ljiljana Čvoro

Okupljanje je organizovala neformalna grupa građana "Hoće l` ta promjena", pod pozivom "Zasjeda Skupština Kantona Sarajevo, zasjedamo i mi", tražeći utvrđivanje odgovornosti i reformu javnog prevoza, sve u vezi sa tramvajskom nezgodom u kojoj je život izgubio mladi student Erdoan Morankić, a četiri lica povrijeđena, uključujući maloljetnicu kojoj je amputirana noga.

Protest je održan u vrijeme sjednice kantonalne Skupštine na kojoj poslanici razmatraju ostavku premijera Kantona Sarajevo Nihada Uka.

Među zahtjevima su hitna, nezavisna i transparentna istraga o nesreći, mogućnost međunarodnog vještačenja, kao i šira istraga o stanju u javnom preduzeću "Gras" i bezbjednosti javnog prevoza.

Demonstranti traže i modernizaciju javnog prevoza, prestanak političkog upravljanja javnim preduzećima i poštovanje prava građana na mirno okupljanje, prenose federalni mediji.

Ispred zgrade Skupštine Kantona Sarajevo raspoređene su jake policijske snage, a dovezeno je i specijalno vozilo Ministarstva unutrašnjih poslova, dok saobraćaj u gradu nije blokiran. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sarajevo protest

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ