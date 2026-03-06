Završeni protesti u Sarajevu: Novo okupljanje 14. marta

U Sarajevu su danas održani deveti protesti mladih koji su ponovo izrazili nezadovoljstvo i poručili da je vrijeme za promjene, kao i da će sljedeće okupljanje biti 14. marta.

Okupljanje je organizovala neformalna grupa građana "Hoće l` ta promjena", pod pozivom "Zasjeda Skupština Kantona Sarajevo, zasjedamo i mi", tražeći utvrđivanje odgovornosti i reformu javnog prevoza, sve u vezi sa tramvajskom nezgodom u kojoj je život izgubio mladi student Erdoan Morankić, a četiri lica povrijeđena, uključujući maloljetnicu kojoj je amputirana noga.

Protest je održan u vrijeme sjednice kantonalne Skupštine na kojoj poslanici razmatraju ostavku premijera Kantona Sarajevo Nihada Uka.

Među zahtjevima su hitna, nezavisna i transparentna istraga o nesreći, mogućnost međunarodnog vještačenja, kao i šira istraga o stanju u javnom preduzeću "Gras" i bezbjednosti javnog prevoza.

Demonstranti traže i modernizaciju javnog prevoza, prestanak političkog upravljanja javnim preduzećima i poštovanje prava građana na mirno okupljanje, prenose federalni mediji.

Ispred zgrade Skupštine Kantona Sarajevo raspoređene su jake policijske snage, a dovezeno je i specijalno vozilo Ministarstva unutrašnjih poslova, dok saobraćaj u gradu nije blokiran.

