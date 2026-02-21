"Za Sarajevo bez straha": Građani traže ostavke, istragu i reorganizaciju (Foto)

Na protestima u Sarajevu zbog tramvajske nesreće u kojoj je poginuo mladić, a četiri osobe su povrijeđene, zatražene su hitne ostavke nadležnih, transparentna istraga o nesreći, sloboda okupljanja i reorganizacija javnog prevoza.

Izvor: Fonet

Dokument sa zahtjevima upućenim institucijama vlasti u Kantonu Sarajevo dijeljen je danas tokom protesta pod parolom "Srednjoškolci, studenti, građani, sindikati – za Sarajevo bez straha!".

Učesnici protesta traže slobodu okupljanja i pravo na protest, da se ne zastrašuju učenici, prosvjetni i drugi radnici škola, te da im se ne uskraćuje pravo na protest, da imaju pravo da misle, govore i okupljaju se.

Izvor: Fonet

Okupljeni zahtijevaju da istraga o tramvajskoj nesreći bude obavljena u potpunosti i u razumnom roku, bez odgađanja i uobičajenih namjernih razvlačenja, a nalazi izneseni u javnost.

"Zbog ishitrenih i kontradiktornih izjava vještaka, vještačenje moraju obaviti stručnjaci koji uživaju povjerenje i ugled u javnosti, prethodno utvrdivši da li je bilo ikakvih nedozvoljenih intervencija na tramvaju u periodu od nesreće. Tužilaštvo mora pod hitno otvoriti istrage u sektoru javnog prevoza i šire od ove nesreće", navedeno je u dokumentu.

Izvor: Fonet

Građani traže da se u roku od sedam dana održi hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo na kojoj bi bile prihvaćene ostavke i izabrana nova kantonalna vlada, koja bi krenula u obnovu javnog prevoza, ne samo infrastrukture nego i uslova i sredstava za rad, kadrova i spektra usluga, u punoj saradnji sa Sindikatom preduzeća GRAS i uz neposredno učešće građana.

Učesnici protesta navode i da institucije vlasti u Kantonu moraju ovom preduzeću staviti na raspolaganje sve što je potrebno da se obezbijedi adekvatan prevoz građana bez korištenja neispravnih i nepropisno održavanih vozila, do nabavke novih.

Izvor: Fonet

"Država je naša! Partitokratija mora biti okončana – stranačko upravljanje javnim dobrima i infrastrukturom nas doslovno ubija. Mora se pokrenuti reorganizacija javnih preduzeća koja će vratiti neposrednu kontrolu građana nad njihovim radom, bez stranačkih posrednika, njihovih spekulacija i obmana", navedeno je u zahtjevima okupljenih građana.

Izvor: Fonet

Saobraćajna nesreća dogodila se 12. februara kada je tramvaj iz pravca Željezničke stanice velikom brzinom ušao u raskrsnicu kod Tehničke škole i iskočio iz šina.

Tom prilikom poginuo je dvadesettrogodišnji Erdoan Morankić, a četiri osobe su povrijeđene, među kojima je i sedamnaestogodišnja Ela Jovanović, kojoj je amputirana noga.