Tužilaštvo KS potvrdilo: Nema snimka iz tramvaja koji je iskočio iz šina u Sarajevu

Tužilaštvo Kantona Sarajevo potvrdilo je da nema snimka iz tramvaja koji je prošle sedmice iskočio iz šina, te da se utvrđuje zašto video nadzor nije funkcionisao.

Izvor: Instagram/192.rs

"Forenzičkom obradom hard diska koji je izuzet iz kabine vozača, utvrđeno je da snimljenog materijala nije bilo od 29.11.2025. godine. Tužilaštvo, između ostalog, utvrđuje zašto nije funkcionisao sistem video nadzora", kazala je Azra Bavčić iz Tužilaštva Kantona Sarajevo, prenose sarajevski mediji.

Upravo je snimak kao ključni dokaz navodio i ministar saobraćaja KS u ostavci Adnan Šteta, ali i Elmin Plećan, branilac vozača tramvaja Adnana Kasapovića.

Istraga o uzrocima nesreće je u toku.