logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Crnogorka stradala sa još 5 osoba u autobusu smrti: Putnik se polio benzinom i zapalio u Švajcarskoj

Crnogorka stradala sa još 5 osoba u autobusu smrti: Putnik se polio benzinom i zapalio u Švajcarskoj

Izvor mondo.rs
0

Poginulo šest osoba u nesreći u Švajcarskoj, stradala i žena iz Crne Gore.

Nesreća u autobusu u Švajcarskoj Izvor: Shutterstock

U teškoj nesreći koja se dogodila u Kerzesu u Švajcarskoj je poginulo šest osoba, a kako saznaje agencija "RINA", među stradalima je i žena T.B. (39) iz Bijelog Polja u Crnoj Gori kada se jedna osoba zapalila u autobusu. Pretpostavlja se da se nesreća dogodila tako što je jedan putnik u autobusu uzeo benzin, namjerno se polio njime i zapalio se.

Povrijeđena su četiri putnika i radnik Hitne pomoći koji je intervenisao na licu mjesta. Istraga je u toku.

(RINA/MONDO)

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ