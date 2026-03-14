Crnogorka stradala sa još 5 osoba u autobusu smrti: Putnik se polio benzinom i zapalio u Švajcarskoj

Poginulo šest osoba u nesreći u Švajcarskoj, stradala i žena iz Crne Gore.

U teškoj nesreći koja se dogodila u Kerzesu u Švajcarskoj je poginulo šest osoba, a kako saznaje agencija "RINA", među stradalima je i žena T.B. (39) iz Bijelog Polja u Crnoj Gori kada se jedna osoba zapalila u autobusu. Pretpostavlja se da se nesreća dogodila tako što je jedan putnik u autobusu uzeo benzin, namjerno se polio njime i zapalio se.