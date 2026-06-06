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Strašna nesreća u Čačku: Vozilo Hitne pomoći udarilo ženu, završila u bolnici

Strašna nesreća u Čačku: Vozilo Hitne pomoći udarilo ženu, završila u bolnici

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Vozilo Hitne pomoć udarilo ženu u Čačku.

Vozilo Hitne pomoći udarilo ženu u Čačku Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Danas popodne je u Čačku vozilo Hitne pomoći udarilo ženu u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na obilaznici kod tržnog centra "Roda", saznaje agencija "RINA". Vozilo Hitne pomoći se kretalo pod uključenom svetlosnom i zvučnom signalizacijom.

Prema prvim informacijama pomenutog portala, žena je prelazila ulicu van pješačkog prelaza i sumnjalo se da je stradala na licu mjesta, ali je ona ipak živa na svu sreću. Vozač Hitne pomoći nije uspio da izbjegne ženu, a bolnica je saopštila da je žena zadobila teške povrede.

"Na urgentno prijemno odjeljenje primljena je ženska osoba povrijeđena u saobraćajnom udesu u teškom opštem stanju. Pacijentkinja je primljena u jedinicu intenzivne nege", kaže za pomenutu agenciju dr Marija Stranjac iz Opšte bolnice u Čačku.

Uviđaj je i dalje u toku. Nisu poznate sve okolnosti pod kojima se dogodila ova tragična nesreća.

"Hitna pomoć je išla pod zvučnom i svjetlosnom rotacijom, vozač nike imao vremena da reaguje i udario je u ženu koja je ostala da leži nepomočno. Zato su svi pomislili da joj nema spasa, ali nadamo se da će biti dobro sada kad znamo da je povrijeđena. Nažalost ovo nije prva ovakva situacija ovdje, jer su se i ranije događale nesreće sa teškom ishodom", kažu svedoci nesreće.

(RINA/MONDO)

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Srbija Čačak

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