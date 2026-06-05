Fon der Lajen o ulasku Srbije u EU: Znate koji su uslovi - ispunite ih

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen poručila je da Srbija mora sprovesti reforme u oblasti vladavine prava, medija i izbornih zakona kako bi bio otvoren Klaster 3 u pregovorima sa EU.

Izvor: Elvis BARUKCIC / AFP / Profimedia

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je danas da Srbija mora sprovesti reforme u oblasti vladavine prava kako bi bio otvoren Klaster 3 u pregovorima sa Evropskom unijom.

Govoreći na konferenciji za novinare nakon Samita EU – Zapadni Balkan u Tivtu, Fon der Lajen je navela da se među ključnim uslovima nalaze reforma pravosuđa, pitanja vezana za Regulatorno tijelo za elektronske medije (REM), izborno zakonodavstvo, kao i usklađivanje sa spoljnom i bezbjednosnom politikom Evropske unije.

"Ovo je proces zasnovan na zaslugama, a vladavina prava je njegov ugaoni kamen, kao i sloboda medija", rekla je Fon der Lajen.

Ona je istakla da su vlastima u Srbiji poznati uslovi koje je potrebno ispuniti za otvaranje novog pregovaračkog klastera.

"Ako Srbija ispuni svoj dio posla, i mi ćemo učiniti svoje", poručila je predsjednica Evropske komisije, naglašavajući da Evropska unija želi Srbiju kao svoju članicu i podržava njeno društvo na evropskom putu, ali da kriterijumi za članstvo moraju biti ispunjeni.

Košta: Očekuje se primjena preporuka Venecijanske komisije

Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta izjavio je da su vlasti Srbije predstavile jasan vremenski okvir za sprovođenje neophodnih reformi.

Prema njegovim riječima, u narednim sedmicama očekuje se ispunjavanje preporuka Venecijanske komisije koje se odnose na pravosudne zakone.

"Sjednica Venecijanske komisije zakazana je za 12. jun, a odmah nakon toga očekuje se primjena svih preporuka Komisije", rekao je Košta.

On je podsjetio da je Srbija već usvojila četiri izborna zakona na osnovu preporuka ODIHR-a, dok se u narednom periodu očekuje usvajanje još dva zakonska rješenja kako bi bile ispunjene preostale preporuke.

Nakon toga Evropska komisija će dati svoju ocjenu, a Savjet EU donijeti odluku o eventualnom otvaranju Klastera 3.

Proširenje EU geostrateški imperativ

Govoreći o procesu proširenja Evropske unije, Fon der Lajen je naglasila da ono predstavlja geostrateški imperativ i investiciju u mir, stabilnost i bezbjednost Evrope.

"Ovaj samit možemo sažeti u dvije riječi – odlučnost i povjerenje. Odlučnost da proširenje EU učinimo što konkretnijim i povjerenje da će Unija rasti u narednim godinama", rekla je ona.

Predsjednica Evropske komisije ocijenila je da je članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji dostižan cilj do 2028. godine, izrazivši uvjerenje da bi nakon toga ubrzo mogli uslijediti i Albanija, kao i ostale zemlje regiona.

Istakla je da proces pristupanja mora ostati zasnovan na zaslugama, ali da ne smije biti nepotrebno spor.

"Zasnovanost na zaslugama znači da je proces pravičan i predvidiv, a ne spor", zaključila je Fon der Lajen.