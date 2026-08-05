Požar kod Bijeljine zatvorio obilaznicu: Saobraćaj preusmjeren, vatrogasci i dalje dežuraju

Zbog požara na niskom rastinju zatvorena je obilaznica oko Bijeljine. Vatrogasci su lokalizovali vatru, a saobraćaj je preusmjeren na alternativne pravce.

Izvor: Ljerka Bjelica/Srna

Zbog požara na niskom rastinju koji je prijavljen danas u popodnevnim časovima zatvorena je obilaznica oko Bijeljine, rečeno je Srni u policiji.

Požar je prijavljen u 15.30 časova.

Od Agrotržnog centra prema kružnom toku kod tržnog centra "Robot" na obilaznici u toku je potpuna obustava saobraćaja, koji se odvija alternativnom pravcima.

Zamjenik starješine bijeljinskih vatrogasaca Dejan Balorda rekao je Srni da je požar zahvatio veliku površinu sa obje strane obilaznice, ali da je uspješno lokalizovan intervencijom dvadesetak vatrogasaca sa sedam vozila.

Prema njegovim riječima, na terenu će ostati jedno vatrogasno vozilo da dežura, kako se vatra ne bi ponovo razbuktala zbog vjetra.