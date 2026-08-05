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Četvorica muškaraca izbodena nasred ulice: Drama u Londonu, žena uhapšena

Četvorica muškaraca izbodena nasred ulice: Drama u Londonu, žena uhapšena

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Četvorica muškaraca izbodena su u poznatoj londonskoj četvrti Kovent Garden, a policija je uhapsila ženu u četrdesetim godinama. Sumnja se da je napad povezan sa njenim mentalnim stanjem.

žena napala nožem prolaznike u londonu Izvor: Shutterstock.com/Brian Minkoff

Četvorica muškaraca izbodena su u srijedu u londonskoj četvrti Kovent Garden, a policija je uhapsila ženu u četrdesetim godinama.

Žena je privedena zbog sumnje na napad i posjedovanje oružja, objavio je Skaj njuz (Sky News). Kovent Garden je, inače, jedna od najpoznatijih turističkih četvrti u centru Londona.

Povrijeđeni prevezeni u bolnicu

Ekipe Hitne pomoći pružile su povrijeđenima pomoć na licu mjesta, nakon čega su ih prevezle u traumatološki centar nedaleko od centra grada. Za sada nije objavljeno koliko su teške njihove povrede.  

Londonska policija saopštila je da, prema prvim informacijama, vjeruje da je ovaj incident povezan sa mentalnim stanjem osumnjičene.

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Tagovi

London napad nož

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