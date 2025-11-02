Anti-terorističke jedinice uhapsile dvije osobe zbog napada u vozu: Opsadno stanje blizu Londona (Foto)

Uhapšene su dvije osobe zbog napada nožem u vozu kod Londona.

Izvor: JUSTIN TALLIS / AFP / Profimedia

Načelnik britanske saobraćajne policije Džon Lavles saopštio je da su uhapšene dvije osobe zbog napada nožem u vozu kod Londona u Velikoj Britaniji, piše "Skaj Njuz". Incident se dogodio u vozu za Kembridžšir.

"Dvojica muškarca su u policijskom pritvoru. Radi se o 32-godišnjem tamnoputom Britancu i 35-godišnjem britanskom državljaninu karipskog porijekla.

Oni su uhapšeni zbog sumnje na pokušaj ubistva. U ovoj fazi nema ničega što bi ukazivalo na to da je ovo teroristički incident i nepotrebno je spekulisati o uzroku ovog incidenta", saopštio je on.

Da podsjetimo, u vozu za Kembridžšir je nožem napadnuto više od 10 osoba. Uhapšene su dvije osobe, a intervenisale su anti-terorističke jedinice.

